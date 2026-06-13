США разгромили Парагвай в дебютном матче на ЧМ
В ночь с 12 на 13 июня на стадионе «Соу‑Фай» в Инглвуде (США) состоялся матч первого тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Парагвая. Главным арбитром встречи выступил Данни Маккели из нидерландского Дордрехта, пишет «Чемпионат».
Уже на 7‑й минуте полузащитник парагвайской команды Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота после попытки прервать передачу соперника. В середине первого тайма нападающий сборной США Фоларин Балогун забил второй гол, но его отменили из‑за офсайда. Уже через две минуты форвард вновь поразил ворота соперника – на этот раз по правилам. Перед самым перерывом тот же Балогун оформил дубль.
Во втором тайме парагвайцы смогли сократить отставание усилиями Маурисио. Однако под занавес матча Джованни Рейна забил четвертый гол за США и установил окончательный счёт — 4:1.
Читайте также: