США разгромили Парагвай в дебютном матче на ЧМ

13 июня 2026, 06:12

США с крупным счетом обыграли Парагвай в дебютном матче на ЧМ

Фото: istockphoto/Rost-9D

В ночь с 12 на 13 июня на стадионе «Соу‑Фай» в Инглвуде (США) состоялся матч первого тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Парагвая. Главным арбитром встречи выступил Данни Маккели из нидерландского Дордрехта, пишет «Чемпионат».