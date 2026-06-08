Экс-нападающий сборной России высказался об отсутствии команды на ЧМ-2026
Футболист Пименов: российская сборная удивила бы многих на ЧМ-2026
Бывший форвард сборной России Руслан Пименов заявил, что отсутствие национальной команды на чемпионате мира 2026 года является серьезным минусом для турнира. По его мнению, российские футболисты могли бы приятно удивить многих болельщиков, если бы получили право выступить на соревнованиях.
При этом экс-нападающий раскритиковал решение ФИФА расширить число участников мундиаля до 48 команд. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал состоится на стадионе «Метлайф» в США.
«На ЧМ-2026 поедут много средних сборных. Например, Гаити и Кюрасао. Из-за этого сильные сборные будут распределять силы на весь турнир. Матчей стало больше, но сопротивление не увеличилось», — цитирует Пименова Metaratings.ru.Ранее ФИФА выразила надежду на участие РФ в ЧМ по футболу в 2026 году. Подробности в нашем материале.