Экс-нападающий сборной России высказался об отсутствии команды на ЧМ-2026

08 июня 2026, 17:17

Футболист Пименов: российская сборная удивила бы многих на ЧМ-2026

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов заявил, что отсутствие национальной команды на чемпионате мира 2026 года является серьезным минусом для турнира. По его мнению, российские футболисты могли бы приятно удивить многих болельщиков, если бы получили право выступить на соревнованиях.





При этом экс-нападающий раскритиковал решение ФИФА расширить число участников мундиаля до 48 команд. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал состоится на стадионе «Метлайф» в США.



