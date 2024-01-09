В Техасе при взрыве в отеле пострадали 11 человек

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В одном из отелей техасского города Форт-Уэрт прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали одиннадцать человек, сообщает NBC со ссылкой на городскую пожарную службу.
Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых видны обломки здания на месте ЧП.
По словам пожарных, взрыв мог произойти из-за утечки газа.
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По словам пожарных, взрыв мог произойти из-за утечки газа.
«Есть 11 пациентов, которые были доставлены в местные больницы», — цитируют журналисты слова представителя пожарной службы.
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Диана Аванесян