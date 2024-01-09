В Аргентине программиста из России убили на пороге дома

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В Буэнос-Айресе 40-летнего россиянина убили на пороге собственного дома при попытке сопротивляться грабителям. Об этом пишет Infobae со ссылкой на городскую полицию.
«Евгений Сипатов, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налётчиками, которые ограбили его у его дома в районе Ремедиос-де-Эскалада, муниципалитет Ланус», — говорится в публикации.
Журналисты отмечают, что Сипатов являлся натурализованным аргентинцем и проживал в Буэнос-Айресе вместе с беременной женой. Всего несколько недель назад мужчина закончил строительство дома, на пороге которого был убит.
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