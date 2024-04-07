Подозреваемых в убийстве с отрезанием ушей в Ростовской области задержали

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Задержаны подозреваемые в убийстве двух мужчин, тела которых нашли в Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
Обоим мужчинам перерезали горло и утопили вместе с машинами. При этом преступники отрезали одному из убитых уши.
По информации портала, за совершение преступления задержаны четыре человека. Четвертого фигуранта правоохранители задержали под Волгоградом.
По предварительным данным, причиной жестокой расправы над двумя рабочими сельхозкооператива, стала личная неприязнь одного из злоумышленников.
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По информации портала, за совершение преступления задержаны четыре человека. Четвертого фигуранта правоохранители задержали под Волгоградом.
По предварительным данным, причиной жестокой расправы над двумя рабочими сельхозкооператива, стала личная неприязнь одного из злоумышленников.
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Анастасия Хохлова