Во Вьетнаме задержан подозреваемый в тройном убийстве подмосковных пенсионерок

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Экс-сотрудник УГИБДД Московской области Михаил Борзых, которого подозревают в жестоком тройном убийстве подмосковных пенсионерок, задержан во Вьетнаме по запросу российского бюро Интерпола. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Хошимине, в ближайшее время мужчину доставят в Москву.
Утром 8 февраля Тверской районный суд города Москвы заочно арестовал Михаила по подозрению в убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. По данным СМИ, второй подозреваемый задержан, но его личность скрывается.
Напомним, что 7 февраля в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа были застрелены Светлана Филанович, 65-летняя владелица завода «ТИАЛ» с чистой прибылью в 66 миллионов, и две её подруги. Убийца сделал 8 выстрелов в женщину и по 3 в каждую из гостий.
Следствие выявило, что были украдены: 200 тысяч рублей наличкой, несколько миллионов с карточки жертвы, драгоценности, телефон, Mercedes GLS-класса и собака.
Цель убийства трёх пенсионерок неизвестна, но есть несколько вариантов:
Первый, Михаил Борзых взял деньги в долг на покупку импортного мотоцикла, но не смог вернуть. Байк пенсионерки забрали. Подозреваемый решил отомстить.
Второй, Михаил взял крупную сумму на покупку участка и в залог оставил «железного коня». Позже не захотел возвращать долг. Очевидцы подтверждают, что в гараже пенсионерок находился мотоцикл подозреваемого.
Третий вариант, убийство ради денег. Каждая из трёх жертв имела бизнес. Светлане Филанович принадлежал 51% процент завода «ТИАЛ», выпускающий полимерную продукцию. Предприятие сотрудничало с «Газпромом», «Роснефтью», «Лукойлом» и не только. Чистая прибыль за 2022 год составила 66 миллионов рублей. Также жертва была соучредителем типографической фирмы «Принт инвест» и имела часть в компаниях «Сигно групп» и «Комплект-сервис». Гендиректором последнего бизнеса была погибшая подруга Татьяна Казыльская. Ещё Светлана развивала пивоваренную компанию в Геленджике, на её подругу, Ирину Хант, было записано предприятие ООО «ГПК» по продаже алкоголя в ресторане на Чёрном море.
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Напомним, что 7 февраля в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа были застрелены Светлана Филанович, 65-летняя владелица завода «ТИАЛ» с чистой прибылью в 66 миллионов, и две её подруги. Убийца сделал 8 выстрелов в женщину и по 3 в каждую из гостий.
Цель убийства трёх пенсионерок неизвестна, но есть несколько вариантов:
Первый, Михаил Борзых взял деньги в долг на покупку импортного мотоцикла, но не смог вернуть. Байк пенсионерки забрали. Подозреваемый решил отомстить.
Второй, Михаил взял крупную сумму на покупку участка и в залог оставил «железного коня». Позже не захотел возвращать долг. Очевидцы подтверждают, что в гараже пенсионерок находился мотоцикл подозреваемого.
Третий вариант, убийство ради денег. Каждая из трёх жертв имела бизнес. Светлане Филанович принадлежал 51% процент завода «ТИАЛ», выпускающий полимерную продукцию. Предприятие сотрудничало с «Газпромом», «Роснефтью», «Лукойлом» и не только. Чистая прибыль за 2022 год составила 66 миллионов рублей. Также жертва была соучредителем типографической фирмы «Принт инвест» и имела часть в компаниях «Сигно групп» и «Комплект-сервис». Гендиректором последнего бизнеса была погибшая подруга Татьяна Казыльская. Ещё Светлана развивала пивоваренную компанию в Геленджике, на её подругу, Ирину Хант, было записано предприятие ООО «ГПК» по продаже алкоголя в ресторане на Чёрном море.
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Артем Путинцев