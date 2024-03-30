В Ленинградской области задержан мужчина за комментарий о теракте в «Крокусе»

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Житель Тихвинского района Ленинградской области был задержан местными правоохранителями. В группе «ВКонтакте» «Подслушано | Тихвин» он оставил неуместный комментарий со смайликами под одним из постов о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».
Правоохранители в ходе планового мониторинга социальных сетей обнаружили этот пост и быстро вычислили подписчика. Им оказался 26-летний уроженец Башкирии, работающий сварщиком и живущий в Тихвине, передаёт «Фонтанка.ру». Сотрудники органов усмотрели в вольном комментарии признаки оправдания терроризма. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи разъяснений.
Молодой человек признал вину и объяснил, что никого не хотел оскорбить, а планировал только снизить градус эмоционального напряжения у других пользователей социальной сети, на его взгляд, излишний. Он принёс извинения за неподобающую форму комментария. Уголовное дело в отношении мужчины решено было не возбуждать. Задержанного отпустили, взяв с него обязательство о явке по требованию.
Как показывает опыт дизайнера из Таджикистана Николая Конашенка, провокационные комментарии в соцсетях могут обернуться уголовной статьёй и возбуждением уголовного дела за оправдание терроризма.
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Молодой человек признал вину и объяснил, что никого не хотел оскорбить, а планировал только снизить градус эмоционального напряжения у других пользователей социальной сети, на его взгляд, излишний. Он принёс извинения за неподобающую форму комментария. Уголовное дело в отношении мужчины решено было не возбуждать. Задержанного отпустили, взяв с него обязательство о явке по требованию.
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Александр Бойцов