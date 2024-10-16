Появилась новая информация о подрыве автомобиля в Юго-Западном округе Москвы

Фото: iStock/frodelil
Предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал столичный СК.
Напомним, что во вторник утром в Москве взорвали внедорожник Tank, который принадлежит 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву. Мужчина является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет.
До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на убийство на юго-западе Москвы, где в результате подрыва автомобиля пострадали три человека.
Ранее сообщалось, что Мишачев является владельцем компании «Шейкер Групп», которая управляет барами под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясным рестораном «ГОВЯDИНА».
Читайте также:
Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы
Появились новые данные об автомобиле, который был взорван в Юго-Западном округе Москвы
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
В Москве взорвали авто ресторатора: мотивы покушения, число жертв, подробности
До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на убийство на юго-западе Москвы, где в результате подрыва автомобиля пострадали три человека.
«Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Мишачев является владельцем компании «Шейкер Групп», которая управляет барами под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясным рестораном «ГОВЯDИНА».
Читайте также:
Появились кадры с места подрыва авто на Юго-западе Москвы
Появились новые данные об автомобиле, который был взорван в Юго-Западном округе Москвы
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Дарья Осипова