Появилась новая информация о подрыве автомобиля в Юго-Западном округе Москвы

В прокуратуре Парижа заявили, что в отношении задержанного в июле гражданина Российской Федерации Кирилла Грязнова возбуждено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции. Об этом информирует РИА Новости.