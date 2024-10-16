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Появилась новая информация о подрыве автомобиля в Юго-Западном округе Москвы

СК: подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может быть бизнес-партнером
16 октября 2024, 07:41
Фото: iStock/frodelil

Фото: iStock/frodelil

Предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал столичный СК.
Напомним, что во вторник утром в Москве взорвали внедорожник Tank, который принадлежит 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву. Мужчина является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет.

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До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на убийство на юго-западе Москвы, где в результате подрыва автомобиля пострадали три человека.

«Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мишачев является владельцем компании «Шейкер Групп», которая управляет барами под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясным рестораном «ГОВЯDИНА».

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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
#бизнес
#мужчина
#авто
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
16 октября 2024, 07:21

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На внутренней стороне 60-го километра МКАД, возле съезда №59 произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом информирует столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«На месте работают оперативные службы», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что все обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. В результате ДТП движение в этом районе было затруднено. Автомобилистам советовали использовать альтернативные маршруты.

Позже в департаменте сообщили о восстановлении движения на внутренней стороне 60-го километра МКАД.

Ранее стало известно, что в Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе.

До этого в Павловском Посаде прошёл фестиваль безопасности дорожного движения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#дтп
#происшествия
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Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит до 30 лет тюрьмы
16 октября 2024, 07:13

Фото: iStock/SimonLukas

В прокуратуре Парижа заявили, что в отношении задержанного в июле гражданина Российской Федерации Кирилла Грязнова возбуждено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции. Об этом информирует РИА Новости.
«Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции – преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что по запросу МВД у мужчины на дому был проведён обыск. В результате были обнаружены материалы, которые свидетельствуют о его намерении организовать инциденты, способные дестабилизировать ситуацию во время Олимпийских игр. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела и предъявления ему обвинений.

Ранее французские СМИ сообщали о задержании гражданина России, подозреваемого в подготовке действий, направленных на «дестабилизацию» во время Олимпийских игр.

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#мужчины
#расследование
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В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен черных шаров
16 октября 2024, 06:42

Фото: istock/Kirk Fisher

Городской пляж Куджи в Австралии был закрыт после обнаружения сотен черных шаров неизвестного происхождения, размером с мяч для гольфа.
Об этом сообщает The Guardian. Часть шаров была отправлена на изучение, однако пока специалистам ничего не известно о их происхождении. По предварительным данным, находки могут быть похожи на смолу, образующуюся при контакте нефти с мусором и морской водой.

Совет города предпринимает меры по безопасному вывозу этих материалов с пляжа Куджи и проводит проверки на других близлежащих пляжах, чтобы определить масштабы проблемы и принять необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Орду обнаружено тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа, которая пропала без вести неделю назад. Об этом сообщило агентство DHA. Родные Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Поиски россиянки продолжались несколько дней, привлекая внимание и через социальные сети.

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Суд арестовал 29 банковских счетов и недвижимость генерала Кузнецова

Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной

Стало известно, что ждет блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб
#суд
#проверки
#женщина
#недвижимость
#поиски
#социальные сети
#меры
#дома
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Суд арестовал 29 банковских счетов и недвижимость генерала Кузнецова
16 октября 2024, 06:38

Фото: istock/Rafmaster

Суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Согласно информации из документов, суд наложил арест на 29 счетов в трех российских банках. Также под арест попали земельный участок в Красногорске, дом в деревне Обушково Истринского района Подмосковья, участок земли в Краснодаре с трехэтажным домом площадью более 1,1 тыс. кв. м, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и дома от предпринимателя из Краснодарского края Левы Мартиросяна. В ходе обыска у него было обнаружено 100 млн рублей, а также ценные монеты и коллекционные часы.

8 октября 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецова на три месяца, и он пробудет под стражей до 12 января. Следственный комитет России в мае возбудил уголовное дело против него о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. В августе было сообщено, что он сотрудничает со следствием и дал показания против Мартиросяна.

В том же месяце Басманный суд арестовал квартиру дочери Кузнецова стоимостью 50 млн рублей. При обысках у генерала были изъяты предметы роскоши, включая золотые монеты и коллекционные часы, а также выяснено, что взятка от Мартиросяна составляла более 30,5 млн рублей.

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#суд
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Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной
РИА Новости: подозреваемый в подрыве авто в Москве мог платить налоги на Украине
16 октября 2024, 06:26

Фото: istock/mofles

Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, может иметь финансовые связи с Украиной.
Об этом сообщает осведомленный источник РИА Новости.

По информации источника, задержанный Виталий Слободяник, возможно, владеет на Украине ДРФО (идентификационный номер физического лица). Ранее сообщалось, что он был задержан по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева, с которым он учредил 12 компаний. Из них две фирмы ликвидированы, а остальные десять продолжают функционировать в сфере общественного питания и организации мероприятий.

Взрыв произошел утром 15 октября, когда на юго-западе Москвы был подорван внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство было оставлено в пакете на капоте автомобиля.

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#взрыв
#новости
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Стало известно, что ждет блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб
Адвокат Антоненко: уезд блогера Косенко из РФ не препятствует работе следствия
16 октября 2024, 05:22

Фото: istock/fotocelia

Блогер Сергей Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб, стал фигурантом двух уголовных дел.
Адвокат Илья Антоненко пояснил перспективы расследования этих дел и отметил, что Косенко может получить до 10 лет колонии.

Косенко обвиняется по статьям УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Адвокат Антоненко пояснил, что для привлечения к ответственности по статье о покушении необходим прямой умысел, а в данном случае затруднительно доказать, что бросание ребенка в снег неизбежно привело бы к опасным последствиям для жизни или здоровья.

Косенко не проживает на территории России, однако, по словам Антоненко, его отсутствие не мешает проведению следственных действий.

«Уголовное дело может быть приостановлено в связи с розыском лица, но это не остановит работу следствия», — отметил адвокат.
Ранее Косенко заявил, что в видео, вызвавшем скандал, он бросал в сугроб не сына, а куклу. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить на блогера уголовное дело.

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#мвд
#уголовное дело
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#снег
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#видео
#скандал
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#бастрыкин
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В Турции нашли тело пропавшей россиянки
DHA: в Турции ведут следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки
16 октября 2024, 01:15

Фото: istock/Favor_of_God

В турецкой провинции Орду обнаружено тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа, которая пропала без вести неделю назад. Об этом сообщило агентство DHA.
Родные Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Поиски россиянки продолжались несколько дней, привлекая внимание и через социальные сети.

В настоящее время начато расследование обстоятельств гибели, причину смерти предстоит установить судмедэкспертизе.

Ранее в сентябре другой россиянка пропала на Бали, отправившись в одиночное восхождение на вулкан. Женщина жила на острове с 2022 года и собиралась вернуться в Россию, но перед этим решила совершить путешествие, которое стало для неё последним.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ее четырехлетний сын.
Инцидент произошел 15 октября в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина 1986 года рождения переходила дорогу вместе с сыном 2020 года рождения, когда на них наехал автомобиль Fiat, которым управляла женщина-водитель 1987 года рождения.

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#сын
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Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве
16 октября 2024, 01:14

Фото: istock/Aleksei Andreev

В Москве задержали подозреваемого в попытке взорвать автомобиль бизнесмена на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета (СК).
«Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов, удалось установить и задержать предполагаемого злоумышленника, причастного к покушению на убийство двух и более лиц», — говорится в официальном сообщении на Telegram-канале столичного СК.
Инцидент произошел 15 октября, когда припаркованный возле дома автомобиль взорвался, ранив троих человек. По предварительной информации, самодельная взрывчатка была закреплена на капоте у лобового стекла машины. Задержанный будет доставлен в отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия и его причастности к преступлению.

Ранее сообщалось, что саперы не нашли взрывчатку под автомобилем на Большой Ордынке в Москве. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы. Уточняется, что подозрительным предметом была пустая картонная коробка.

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Сайты МВД России недоступны уже несколько часов

Подозрительный предмет нашли около одной из машин в центре Москвы
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#инцидент
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#новости
#машина
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Сайты МВД России недоступны уже несколько часов
16 октября 2024, 00:14

Фото: Фотобанк Московской области

Веб-сайты Министерства внутренних дел России, включая федеральный портал МВД, сайты московских и подмосковных подразделений, а также сервис ГИБДД.рф, недоступны пользователям на протяжении нескольких часов.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Причины сбоя пока не озвучены. Пользователи сталкиваются с невозможностью получить доступ к онлайн-услугам МВД, включая информацию о штрафах и проверку транспортных средств. Специалисты работают над восстановлением работы ресурсов, подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах. На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено. Позже выяснилось, что данный предмет не представляет опасности. В настоящее время движение в районе Большой Ордынки восстановлено, оцепление снято.

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#проверки
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