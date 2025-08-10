Подозреваемый в поджоге релейного шкафа застрелил полицейского при задержании

10 августа 2025, 20:34

Подозреваемый в поджоге застрелил полицейского в Архангельской области

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Архангельской области мужчина, подозреваемый в поджоге релейного шкафа, застрелил полицейского при попытке задержания. Об этом сообщает Telegram-канал «Транспортная полиция СЗФО».