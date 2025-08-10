Подозреваемый в поджоге релейного шкафа застрелил полицейского при задержании
В Архангельской области мужчина, подозреваемый в поджоге релейного шкафа, застрелил полицейского при попытке задержания. Об этом сообщает Telegram-канал «Транспортная полиция СЗФО».
Отмечается, что во время задержания подозреваемый оказал активное сопротивление и открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате один из полицейских был убит, а второй получил ранение в ногу.
Установлено, что напавший является ранее неоднократно судимым мужчиной 1978 года рождения. В настоящее время он задержан. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
