Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджёг ещё три объекта

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Подозревамый в поджоге здания Минобороны Литвы в Вильнюсе в воскресенье утром успел поджечь ещё три объекта, включая здание генпрокуратуры страны. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), ссылаясь на заявление полицейского департамента.
Отмечается, что около 05:40 (совпадает с мск) мужчина 1984 года рождения в состоянии алкогольного опьянения общеопасным образом поджёг временно установленные деревянные конструкции и защитную тканевую плёнку на первом этаже здания Генпрокуратуры Литвы. В результате его действий произошло возгорание и задымление.
Через полчаса после этого мужчина поджёг дверь трёхэтажного жилого дома, а ещё через полчаса – мусорный контейнер. После того как он загорелся мужчина потащил его ко входу в здание службы по защите прав детей и усыновлению
Затем он отправился поджигать входную дверь в здании Минобороны.
В настоящее время мужчина задержан. Специалисты оценивают нанесённый им ущерб.
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Через полчаса после этого мужчина поджёг дверь трёхэтажного жилого дома, а ещё через полчаса – мусорный контейнер. После того как он загорелся мужчина потащил его ко входу в здание службы по защите прав детей и усыновлению
Затем он отправился поджигать входную дверь в здании Минобороны.
В настоящее время мужчина задержан. Специалисты оценивают нанесённый им ущерб.
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Анастасия Чинкова