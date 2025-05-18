С пролетающего над Челябинском самолета упал предмет: подробности

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Пустой запасной топливный бак отсоединился у учебного самолета, пролетавшего над Челябинском, рассказали в пресс-службе МЧС. Подробности осветило РБК.
«По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился пустой запасной топливный бак. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении ведомства.Перед этим жители сообщали о некоем падающем с неба предмете. Уточняется, что никто не пострадал.
Кроме того, в СМИ публиковались кадры, где видно пять военных самолетов в небе над северо-западом Челябинска. Журналистский источник сообщал, что у самолета была техническая неисправность.
«У одного внезапно пошел дым и буквально через секунду отвалился предмет, из которого и шел этот дым. По форме — цилиндр, длиной — метра полтора», — говорил «74.ру» собеседник.
В настоящее время направлен запрос в челябинскую горадминистрацию.
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Никита Кротов