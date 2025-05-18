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С пролетающего над Челябинском самолета упал предмет: подробности

МЧС: с пролетающего над Челябинском самолета упал запасной бак для топлива
Фото: istockphoto/Dushlik

Фото: istockphoto/Dushlik

Пустой запасной топливный бак отсоединился у учебного самолета, пролетавшего над Челябинском, рассказали в пресс-службе МЧС. Подробности осветило РБК.
«По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился пустой запасной топливный бак. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении ведомства.
Перед этим жители сообщали о некоем падающем с неба предмете. Уточняется, что никто не пострадал.

Кроме того, в СМИ публиковались кадры, где видно пять военных самолетов в небе над северо-западом Челябинска. Журналистский источник сообщал, что у самолета была техническая неисправность.

«У одного внезапно пошел дым и буквально через секунду отвалился предмет, из которого и шел этот дым. По форме — цилиндр, длиной — метра полтора», — говорил «74.ру» собеседник.

В настоящее время направлен запрос в челябинскую горадминистрацию.

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Дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с актрисой из «Москва слезам не верит» Земляникиной
Дептранс Москвы опубликовал видео с ДТП, в котором погибла актриса Земляникина
18 мая 2025, 09:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

Смертельная авария с участием актрисы Елены Земляникиной произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал столичного Дептранса.
На кадры попал момент, как артистка переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости появляются два мотоцикла. Один из них сбивает Земляникину.



От удара артистку отбросило в сторону. Прибывшие медики пытались оказать помощь, однако спасти ее не удалось.

Елене Земляникиной было 66 лет. Она сыграла в фильмах «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и других.

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В Египте россиянку сбил катер во время купания в безопасной зоне
SHOT: россиянку сбил катер в Шарм-эш-Шейхе во время купания в безопасной зоне
18 мая 2025, 09:05

Фото: iStock/Kesu01

На египетском курорте Шарм-эш-Шейх российскую туристку сбил катер в зоне, отведенной для безопасного купания. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Пострадавшая вместе с мужем и дочерью отдыхала в отеле Movenpick Resort. В один из дней отдыха семья отправилась купаться в море. Несмотря на то, что зона купания была огорожена, туда на высокой скорости заехал катер с водным аттракционом «ватрушкой», на которой находились трое отдыхающих. Согласно предварительным данным, водитель судна попытался эффектно остановиться у берега, однако не рассчитал маневр и врезался в россиянку.

Пострадавшую вытащили на берег. Родственники сообщили, что она пожаловалась на сильную головную боль, испытывала судороги в ногах и спустя время потеряла сознание. По словам родственников женщины, персонал отеля не оказал никакой медицинской помощи и посоветовал семье обращаться в страховую компанию.

Дочь пострадавшей самостоятельно вызвала скорую помощь. По ее словам, медики прибыли только через 1,5 часа. Все это время женщина находилась без сознания на шезлонге. Россиянка госпитализирована и получает лечение в одном из местных медучреждений.

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США официально признали взрыв в Калифорнии терактом
ФБР: взрыв автомобиля в Палм-Спрингс был преднамеренным терактом
18 мая 2025, 05:52

Фото: iStock/Michelle Brittain

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало терактом взрыв автомобиля возле клиники репродуктивной медицины в Палм-Спрингс (Калифорния). Об этом сообщил помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом CBS News.
«Это преднамеренный террористический акт. В ходе расследования мы выясним, был ли это международный или внутренний терроризм», — заявил он.
Личность подозреваемого не разглашается, чтобы не помешать расследованию.

Инцидент произошёл ранее в субботу: автомобиль с бомбой взорвался рядом с клиникой, в результате чего погиб один человек и не менее четырёх получили ранения. Взрыв был столь мощным, что его ощутили даже люди, которые находились в нескольких километрах от авто.

Также в ночь с 17 на 18 мая «Радио 1» передавало, что парусное судно ВМС Мексики, на котором находилось около 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Сейчас экстренные службы проверяют воды реки Ист-Ривер на предмет возможных выпавших за борт.

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#сша
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#взрыв
#человек
#инцидент
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NYP: Парусник ВМС Мексики с 200 людьми врезался в Бруклинский мост Нью-Йорка
18 мая 2025, 05:17

Фото: iStock/SCM Jeans

Парусное судно ВМС Мексики, на котором находилось около 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post.
Инцидент произошёл в субботу вечером, когда мачта корабля задела конструкцию моста и сломалась, один из ее обломков повалился на палубу. На борту находилось примерно 200 человек. Сейчас экстренные службы проверяют воды реки Ист-Ривер на предмет возможных выпавших за борт.

Точное число пострадавших не раскрывается, но известно, что часть экипажа находится в тяжёлом состоянии.

Судно прибыло в Нью-Йорк с «миссией дружбы и мира» в рамках кругосветного путешествия и должно было участвовать в международном параде парусников в 2026 году в честь 250-летия США.

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#человек
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В Москве арестовали экс-главу Binance в СНГ Смеркиса
Mash: суд в Москве арестовал сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса
18 мая 2025, 03:09

Фото: iStock/undefined undefined

Сооснователь крипто-игры Blum для Telegram Владимир Смеркис арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Смеркис, ранее занимавшийся развитием биржи Binance в СНГ, был заключён под стражу 16 мая. По данным канала, арест может быть связан с проектами 2017–2018 годов (The Token Fund и Tokenbox), где клиенты потеряли не менее 15 млн долларов.

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Крипто-игра Blum, запущенная после ухода Смеркиса из Binance, позиционировалась как аналог Hamster Kombat. Пользователям обещали заработок через внутриигровые токены, требовалось всего лишь «играть».

Однако обещанный запуск токена так и не состоялся, а накануне ареста Смеркиса 16 мая появилась информация, что он покинул свой пост.

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