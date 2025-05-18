Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве

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Задержанного москвича подозревают в убийстве и расчленении знакомого. Как уточнили в столичном СК, фигурант уголовного дела разложил конечности по сумкам и оставил их на улице. Правоохранители добавили, что первую страшную находку обнаружили на Заповедной улице в ночь с 17 на 18 мая.
«…Обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны „Яуза“ вблизи дома, расположенного по улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего», — рассказали в ведомстве.
Подозреваемого нашли по камерам, возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фигуранту примерно 36 лет.
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Никита Кротов