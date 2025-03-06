Сотрудники спецназа Росгвардии задержали подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово»

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Подозреваемый в подрыве банкомата на северо-востоке столицы задержан при содействии спецназа Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что при силовой поддержке сотрудников подведомственного СОБР «Столица» был задержан мужчина, подорвавший банкомат в отделении «Газпромбанка» на первом этаже ТРЦ «Свиблово».
Личность подозреваемого была установлена в результате оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 20-летний москвич, которого задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в этот день сообщалось о взрыве, прогремевшем в столичном торговом центре. По предварительной версии, мужчина поместил в купюроприёмник самодельное взрывное устройство. Вероятно, он действовал по заданию украинских мошенников.
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Личность подозреваемого была установлена в результате оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 20-летний москвич, которого задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в этот день сообщалось о взрыве, прогремевшем в столичном торговом центре. По предварительной версии, мужчина поместил в купюроприёмник самодельное взрывное устройство. Вероятно, он действовал по заданию украинских мошенников.
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Анастасия Чинкова