Подозреваемый в убийстве мужчина скрывался больше 30 лет — видео
Видео: пресс-служба МВД России
Во Владимирской области задержали мужчину, более 30 лет находившегося в розыске за убийство, совершенное в Рязани в 1994 году. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Все это время он скрывался под чужим именем. В 2016 году по заявлению его матери суд признал подозреваемого умершим, однако следователям удалось доказать, что местный житель одной из деревень и разыскиваемый преступник — одно и то же лицо.
Волк уточнила, что преступление организовала бывшая жена погибшего. Женщина попросила своего нового сожителя и его приятеля разобраться с экс-супругом.
Злоумышленники пришли к жертве домой, под предлогом разговора вывели его на улицу, после чего увезли на такси в безлюдное место. Там впоследствии и обнаружили тело потерпевшего.
Главного подозреваемого задержали в доме, где он прожил около 20 лет. При обыске изъяли ксерокопию паспорта 1999 года и медицинскую книжку на чужие персональные данные. Фигуранта арестовали, возбудили уголовное дело.
