Подозреваемый в убийстве с отрезанием груди задержан в Амурской области
Тело 55-летней женщины с множественными ножевыми ранениями и отрезанной грудью обнаружено в посёлке Архара Амурской области. 52-летний подозреваемый задержан после попытки сокрыть труп, волоча его по улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
4 августа 2025 года мужчина распивал спиртное с соседкой в частном доме на улице Строительной. Во время возникшего конфликта он нанёс женщине не менее 10 ударов ножом в голову и туловище, от которых она скончалась. Источник в силовых ведомствах подтвердил отрезание груди, но опроверг слухи о зашитом рте, отрезанных ушах и извлечённых органах.
Вечером 6 августа подозреваемый выволок тело на улицу, чтобы спрятать его в укромном месте. Прохожие, заметившие окровавленный труп, вызвали полицию. Испугавшись, мужчина бросил тело и бежал, но был задержан в жилом массиве в течение нескольких часов.
При обыске в доме задержанного изъят нож – орудие убийства. Бурейский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
