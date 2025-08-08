Подозреваемый в убийстве с отрезанием груди задержан в Амурской области

08 августа 2025, 04:39

Фото: Istock/gorodenkoff

Тело 55-летней женщины с множественными ножевыми ранениями и отрезанной грудью обнаружено в посёлке Архара Амурской области. 52-летний подозреваемый задержан после попытки сокрыть труп, волоча его по улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.