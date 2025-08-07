Рабочий погиб при обрушении перекрытия во время ремонта на Невском проспекте

07 августа 2025, 23:25

Фото: Istock/Vladislav Zolotov

29-летний строитель погиб при обрушении межэтажного перекрытия во время ремонтных работ в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 7 августа. Второй рабочий госпитализирован с травмами.