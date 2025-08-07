Рабочий погиб при обрушении перекрытия во время ремонта на Невском проспекте
29-летний строитель погиб при обрушении межэтажного перекрытия во время ремонтных работ в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 7 августа. Второй рабочий госпитализирован с травмами.
Инцидент произошел на втором этаже жилого дома. По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в момент проведения работ внезапно обрушилась конструкция между этажами. Один из рабочих (1995 г.р.) погиб на месте, второго мужчину спасатели извлекли из-под завалов и доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Следователи устанавливают подрядчика, проводившего ремонт, и проверяют, была ли получена разрешительная документация на перепланировку. На месте работают эксперты для определения причин обрушения.
