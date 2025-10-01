Подозреваемый в убийстве своей семьи в Ульяновске страдал лудоманией
Подозреваемый в убийстве своей семьи в Ульяновске страдал лудоманией. Из-за этого у него регулярно возникали соры с супругой.
Как оказалось, Ильмир работал в компании по установке пластиковых окон. Свою зарплату он мог проиграть в онлайн-казино, из-за чего был вынужден влезать в долги и занимать по 50 тысяч рублей в неделю.
Семья остро нуждалась в финансах, что заставляло супругу Елизавету брать на свое имя кредиты. Только по суду женщина должна была различным банкам свыше 130 тысяч рублей.
Напомним, что в Ульяновске были найдены убитыми мать и две дочери в квартире на Киевском бульваре. Тела обнаружила бабушка, которая пришла навестить внучек. В убийстве подозревается отец семейства Ильмир, который предварительно пытался покончить с собой.
