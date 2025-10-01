Трагедия в Ульяновске: женщина и двое детей зарезаны, тела обнаружила бабушка

01 октября 2025, 15:52

В Ульяновске мать и две дочери погибли в квартире на Киевском бульваре

Фото: Istock / holwichaikawee

В Ульяновске произошёл трагический инцидент: мать и две её дочери были убиты в квартире на Киевском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.