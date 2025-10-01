Трагедия в Ульяновске: женщина и двое детей зарезаны, тела обнаружила бабушка
В Ульяновске произошёл трагический инцидент: мать и две её дочери были убиты в квартире на Киевском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Окровавленные тела 27-летней женщины и девочек около пяти лет обнаружила их бабушка, которая пришла навестить внучек.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
В убийстве подозревают главу семьи Ильмира М. По предварительной информации, после происшествия он пытался покончить с собой и в настоящий момент находится в больнице.
Мужчина пришёл к дверям с окровавленными руками и сначала утверждал, что на семью напали неизвестные, а он якобы пытался их защитить.
