Подозреваемый в жестоком убийстве девушки на северо-востоке Москвы скончался
Подозреваемый в убийстве девушки на северо-востоке Москвы, согласно предварительной информации, скончался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее в столичном главке СК России сообщили, что в квартире на северо-востоке города обнаружили тело девушки с ножевым ранением и признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Прокуратура контролирует ход дела и результаты расследования.
По сведениям Telegram-канала SHOT, предполагаемым убийцей оказался 38-летний мужчина — бывший возлюбленный жертвы. Нанеся знакомой серьёзные травмы, он скрылся с места преступления, а затем попытался свести счёты с жизнью в стрелковом клубе на улице Марксистской в центре Москвы.
Подозреваемого госпитализировали в одну из городских больниц. Предварительно, спасти его не удалось — мужчина умер, несмотря на усилия медиков.
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