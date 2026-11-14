Свадебная ссора закончилась убийством спортсмена: в Дагестане возбудили уголовное дело
В Махачкале возбудили уголовное дело после гибели 31-летнего призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Спортсмен получил смертельное ранение во время свадебного торжества, проходившего в банкетном зале «Маракеш». Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, во время праздника между гостями произошёл конфликт, который быстро перерос в массовую драку. В ходе потасовки один из участников достал оружие и выстрелил в Давудова. Предположительно, спортсмен получил ранение в голову из травматического пистолета.
После случившегося мужчину попытались доставить в больницу, однако по дороге он скончался от полученного ранения. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность предполагаемого стрелявшего и выясняют обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено в связи с убийством спортсмена.
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