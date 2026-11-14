Свадебная ссора закончилась убийством спортсмена: в Дагестане возбудили уголовное дело

14 ноября 2026, 19:52

После убийства самбиста на свадьбе в Махачкале возбудили уголовное дело

Фото: Istock / gorodenkoff

В Махачкале возбудили уголовное дело после гибели 31-летнего призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Спортсмен получил смертельное ранение во время свадебного торжества, проходившего в банкетном зале «Маракеш». Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.