В Казани с остановившегося колеса обозрения сняли 18 человек, включая шестерых детей
В Казани 18 человек, включая шестерых детей, эвакуировали с остановившегося колеса обозрения. Об этом рассказали в канале «ГУ МЧС России по Республике Татарстан» на платформе MAX.
Сообщение об остановке приводного колеса у аттракциона «Колесо обозрения» на улице Фатыха Амирхана поступило в МЧС республики сегодня вечером. Огнеборцы и спасатели оперативно прибыли на место, чтобы снять людей с высоты.
К настоящему моменту специалисты вывели семнадцать человек по пожарной автолестнице, которую приставили к кабинам. Ещё одного посетителя аттракциона спасли с помощью спускового канатного устройства дежурной смены поисково-спасательной службы. Работы продолжаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Дагестане задержали мужчину, которого подозревают в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Спортсмену был 31 год. Подробности читайте в нашем материале.
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