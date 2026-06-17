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Подросток убил 12-летнюю девочку в Приморье, его могут отправить на лечение

Подозреваемого по делу об убийстве девочки в Приморье пошлют на экспертизу
Фото: istockphoto/Rawf8

В Приморском крае подростка, задержанного по подозрению в убийстве 12-летней девочки в поселке Врангель, направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета.



По данным ведомства, в настоящее время несовершеннолетний находится в медицинском учреждении. Ему предстоит пройти необходимое обследование.

Накануне в СК сообщили, что тело девочки обнаружили на чердаке одного из домов. Подозреваемый, которому также 12 лет, дал признательные показания. Возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Халатность».

Как уточнили в правоохранительных органах, дети были знакомы, между ними произошел конфликт. Подросток воспитывается в обычной семье, на профилактическом учете в полиции он не состоял.

Никита Кротов

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