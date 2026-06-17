Подросток убил 12-летнюю девочку в Приморье, его могут отправить на лечение

17 июня 2026, 11:26

Подозреваемого по делу об убийстве девочки в Приморье пошлют на экспертизу

Фото: istockphoto/Rawf8

В Приморском крае подростка, задержанного по подозрению в убийстве 12-летней девочки в поселке Врангель, направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета.