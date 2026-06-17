Пьяный подросток задушил школьницу в Приморье
В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединённой пресс‑службы судов региона Елена Оленева.
По данным следствия, инцидент произошёл в селе МО города Партизанска. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вступил в ссору с девочкой 2010 года рождения на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта юноша сдавил рукой шею потерпевшей, что привело к механической асфиксии и смерти.
Уголовное дело возбудили 15 июня 2026 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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