Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве — РИА Новости

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Саперы не нашли взрывчатку под автомобилем на Большой Ордынке в Москве. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы. Уточняется, что подозрительным предметом была пустая картонная коробка.
«Информация о подозрительном предмете не подтвердилась», — прокомментировал представитель экстренных служб города.До этого были данные, что в результате происшествия в районе Большой Ордынки перекрывали движение, подтверждали РИА Новости в столичной полиции.
Ранее сообщалось, что помогало уборщику насиловать женщин. В частности, речь шла о сходстве злоумышленника с одним из популярных актеров американского кинематографа. Мужчина делился видео со своими друзьями.
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Никита Кротов