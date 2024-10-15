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Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве — РИА Новости

15 октября 2024, 20:36
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Саперы не нашли взрывчатку под автомобилем на Большой Ордынке в Москве. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы. Уточняется, что подозрительным предметом была пустая картонная коробка.
«Информация о подозрительном предмете не подтвердилась», — прокомментировал представитель экстренных служб города.
До этого были данные, что в результате происшествия в районе Большой Ордынки перекрывали движение, подтверждали РИА Новости в столичной полиции.



Ранее сообщалось, что помогало уборщику насиловать женщин. В частности, речь шла о сходстве злоумышленника с одним из популярных актеров американского кинематографа. Мужчина делился видео со своими друзьями.

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#машины
12 лет внутри сундука: за что родная мать держала дочь в заточении и как сложилась жизнь спасенной россиянки
15 октября 2024, 20:00

Фото: iStock/Cornel Demeter

Пугающая до дрожи история «девочки из сундука» прогремела на всю страну в 1989 году. Страдающая от алкоголизма доярка в тайне родила, а после 12 лет удерживала в деревянном ящике свою дочь. К подростковому возрасту ее тело исказилось до неузнаваемости, а психика была навсегда разрушена темнотой сундука.
Как жила не видевшая солнечного света Мария и что с ней стало — расскажет редакция «Радио 1».

Прогул на работе

Мать Маши Любовь Михалицына не вызывала ни у кого подозрений. Жила в селе Александровское Кировской области, работала дояркой, сама по себе была замкнута и неразговорчива. Единственное, что бросалось в глаза соседям — тяжелый алкоголизм женщины.

Коллеги Любови знали, что она запойная пьяница и порой может не выйти на работу. Так произошло и в один из дней 1989 года, когда та не пришла на работу. Коллеги отправились к ней домой, чтобы разобраться в очередном прогуле доярки.

Фото: iStock/eugenekeebler

Однако они потеряли дар речи, увидев представшую перед их глазами картину.

Страшная находка

Любовь лежала, навалившись на стол — мертвая. А из соседней комнаты раздавался странный шорох. Звук исходил из полутораметрового деревянного сундука.

Коллеги осторожно приблизились и открыли ящик. Внутри сидела испуганная, сгорбленная девочка в грязных лохмотьях и с атрофированными конечностями.

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Позже выяснилось, что это Мария, дочь Любови Михалицыной. Она втайне родила ее от неизвестного мужчины, который не пожелал становиться отцом. Как соседи не смогли заметить беременность — неизвестно. Может, просто не хотели замечать.

Эксперты тогда заявляли, что алкоголизм напрочь разрушил психику Любови, от чего та потеряла связь с реальностью. Иррациональный страх, вызванный собственным безумием, спровоцировал ее на ужасный поступок. Женщина спрятала дочь от мира за стенами деревянного сундука.

Узница материнского безумия

Жизнь, которую жила Маша, невозможно представить. Вечная темнота сундука, из пищи — только молоко с хлебом, а единственный друг — собака, с которой мама изредка разрешала ей поиграть.

Маша никогда не видела белый свет и других людей. Тело узницы было необратимо искажено, а психическое развитие вряд ли дотягивало до детей-маугли.

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Ей было 12 лет. Однако ее рост не превышал 60 сантиметров. Девочка никогда не ходила даже по дому. Из-за того, что она всегда находилась в сундуке, ее ноги не смогли развиться, как у нормального человека. Причиной тому было не только узкое пространство сундука, но и полное отсутствие солнечного света, так необходимого для развития скелета и костей ребенка.

В тот день Маша впервые увидела кого-то, кроме матери, и сильно испугалась. Потребовалось несколько долгих часов, чтобы успокоить ее и вывести на свет божий.

Жизнь после заточения

Сначала Машу отправили в детский дом, а затем — в Новомедянский психоневрологический диспансер, так как родни у девочки не было, ухаживать некому. А помощь требовалась специализированная.
«Маша почти не разговаривала и не могла себя обслуживать. В шоке тогда были все: и соседи одинокой женщины, и администрация села», — приводили слова директора диспансера в «ТВ-Центр».
Фото: iStock/Kagenmi

Марию Михалицыну учили буквально всему: разговаривать, передвигаться, есть вилкой и ложкой. Адаптация к нормальной жизни стала для нее большим вызовом. Однако она проявила удивительную выдержку и силу воли, стараясь стать сильнее и самостоятельнее.

Как живет Маша сейчас?

Сейчас Марии глубоко за 40. Со временем жизни в сундуке ее рост не сильно изменился — благодаря реабилитации и собственным стараниям она выросла до 1 метра. Самостоятельно ходить по-прежнему не может, передвигается на инвалидной коляске.

Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»

Сотрудники интерната в один голос говорят, что восхищаются Машей. Вопреки судьбе она остается доброй и жизнерадостной, любит разговаривать с другими постояльцами, смотреть телевизор. С большим трепетом относится к животным, особенно к собакам.
«Когда встречаешь ее в коридоре, она улыбается, и вообще позитивно настроена к сотрудникам и остальным получателям социальных услуг», — поделилась директор диспансера Маргарита Иванова.
О сундуке Мария никогда не говорит. Психологи предполагают, что психика просто стерла эти ужасные воспоминания.

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Уборщик насиловал женщин, пользуясь своим сходством с Киану Ривзом
Дворник-двойник Киану Ривза получил почти 10 лет за изнасилование трех женщин
15 октября 2024, 19:40

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Великобритании дворник Убальдо Мануани изнасиловал трех женщин, используя внешнюю схожесть с актером Киану Ривзом. Об этом сообщает Daily Mail.
Потенциальных жертв дворник находил в интернете. Мужчина пользовался своей схожестью с голливудским актером и приглашал женщин на свидание. Во время встреч Мануани подсыпал дамам снотворное и наркотические вещества, после чего насиловал.

Половые акты злоумышленник снимал на видео и отправлял своим друзьям. Так Мануани хвастался, что востребован у женщин.

Мужчину признали виновным и приговорил к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы. Его судили по нескольким статьям — насилие и нелегальное распространение интимных изображений. Преступник виновным себя не считает.

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#насилие
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#видео
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#великобритания
#актёр
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В Чечне отправили в СИЗО водителя взорвавшейся автоцистерны с газом
СК: в Чечне арестовали водителя взорвавшейся автоцистерны со сжиженным газом
15 октября 2024, 19:32

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Чеченской Республике арестовали водителя автоцистерны со сжиженным газом, которого подозревают в том, что по его вине произошел взрыв на заправке в Грозном. Об этом сообщает СК РФ. По данным ведомства, он нарушил требования безопасности, когда работал на АЗС.
«В Чеченской Республике в отношении водителя автоцистерны с сжиженным газом, подозреваемого в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель четырех человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в публикации.
По версии следствия, из-за ошибки водителя автоцистерны во время работы на заправке прогремел взрыв. Расследование дела продолжается.

Напомним, взрыв на заправочной станции на улице Мохаммеда Али в Грозном произошел днем в субботу, 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал, что виновные во взрыве на АЗС в Грозном понесут наказание.

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#чечня
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Подозрительный предмет нашли около одной из машин в центре Москвы
В Москве на Большой Ордынке перекрывали движение из-за подозрительного предмета
15 октября 2024, 19:16

Фото: iStock/blinow61

Подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах.
На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено.

Позже выяснилось, что данный предмет не представляет опасности. В настоящее время движение в районе Большой Ордынки восстановлено, оцепление снято.

Напомним, сегодня, 15 октября, в Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину 44-летнего владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. СВУ оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда бизнесмен дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Предприниматель, его сын, а также сосед пострадали. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#бизнесмен
#специалисты
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#москва
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СБУ задержала ректора ВУЗа, помогавшего украинцам избежать мобилизации
15 октября 2024, 19:14

Фото: iStock/Yingko

Сотрудники СБУ задержали ректора и проректора Закарпатского университета на западе Украины, который создал незаконную схему уклонения от мобилизации, зачисляя молодых украинцев в учебное заведение без экзаменов.
«В Закарпатье задержаны ректор и проректор частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов в бакалавриат в собственный и иностранный вузы. Фигуранты обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

Уточняется, что после задержания ректора и проректора Ужгородский военкомат отменил ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 мужчинам, которые воспользовались мошеннической схемой.

Задержанным уже предъявили обвинения в препятствовании деятельности ВСУ. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

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На Украине 16-летний подросток жестоко избил и изнасиловал 62-летнюю пенсионерку
15 октября 2024, 17:48

Фото: istockphoto/olegda88

Пенсионерка в возрасте 62 лет подверглась избиению и изнасилованию со стороны 16-летнего подростка на Западной Украине. Как сообщают украинские журналисты, к правоохранителям женщина обратилась сама, а злоумышленником оказался ее сосед-односельчанин.
Его уже задержали полицейские, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину при повторном допросе. Примечательно, что об изнасиловании жертва сообщила на несколько дней позже.

Доказательства собраны, подросток подозревается по соответствующим статьям. Ему грозит срок до 12 лет заключения.

Ранее сообщалось, против кого на Украине возбудили новое уголовное дело. Речь идет об одном известном в республике олигархе.

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В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил обломки взорвавшейся АЗС и попал на видео
#мир
#украина
#криминал
#изнасилование
#подростки
#пенсионеры
#дети
#школьники
#насилие
#полиция
#уголовное дело
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На пляже в Анапе, предположительно, нашли обломки беспилотника
15 октября 2024, 17:15

Фото: iStock/Motortion

На пляже в Анапе, предположительно, обломки БПЛА самолетного типа нашли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник во властных структурах города.
«На пляже на Пионерском проспекте нашли, предположительно, обломки беспилотника самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время специалисты экстренных служб проводят проверку.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.


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#специалисты
#всу
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#пво
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Генпрокуратура требует взыскать 1 млрд евро убытков с корпорации Shell
15 октября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/blinow61

Генеральная прокуратура России намерена взыскать с британо-нидерландской энергетической корпорации Shell более 1 миллиарда евро убытков, соответствующие требования отражены в иске ведомства к компании. Об этом со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Москвы сообщает РИА Новости.
«Взыскивают более 1 миллиарда евро убытков», — пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что исходя из определения Арбитражного суда Москвы, в ведомстве приняли к рассмотрению и назначили на 11 декабря предварительные слушания по иску Генпрокуратуры РФ к Shell. Отмечалось, что иск подали из-за неисполнения корпорацией своих обязательств.

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#генпрокуратура
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#рф
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В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил обломки взорвавшейся АЗС и попал на видео
МЧС Чечни опубликовало снятое пожарным видео мощного взрыва на АЗС в Грозном
15 октября 2024, 15:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил летящие в него обломки взорвавшейся 12 октября в Грозном АЗС. Видео опубликовало МЧС республики в Telegram-канале.
На опубликованных кадрах можно заметить, как на АЗС полыхает огонь, к которому спешат пожарные. После чего на заправке произошел мощный взрыв, который разбросал обломки цистерн и дорожные знаки.



Пожарный успевает отвернуться и пробежать несколько шагов от взорвавшейся АЗС, однако после поворачивается к ней и продолжает работу по тушению.

Напомним, взрыв на заправочной станции на улице Мохаммеда Али в Грозном произошел днем в субботу, 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал, что виновные во взрыве на АЗС в Грозном понесут наказание.

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