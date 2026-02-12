ТАСС: Подозреваемого в поджоге АЗС в Петербурге задержали
Полиция задержала подозреваемого в попытке поджога автозаправочной станции на набережной Обводного канала у Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, огонь оперативно ликвидировали. После произошедшего мужчина скрылся, но его удалось разыскать.
Ранее инцидент заметил корреспондент «78 | НОВОСТИ». На месте обнаружили обгоревший портфель. Предварительно, именно он мог стать источником огня. Сейчас находку осматривают криминалисты. Не исключается, что внутри находилась емкость с горючей смесью или другое зажигательное устройство. По внешним признакам предполагают, что воспламенение произошло раньше, чем рассчитывал поджигатель.
Территорию вокруг заправки оцепили. На место прибыли несколько расчетов МЧС, пожарные машины и бригада скорой помощи. Пострадавших нет, угрозу взрыва удалось предотвратить.
