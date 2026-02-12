Суд арестовал обвиняемого по делу о финансировании терроризма в регионе России
Сыктывкарский городской суд отправил под стражу жителя Ухты, которого обвиняют в финансировании террористической организации. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба инстанции.
Как уточняется, 12 февраля суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил избрать меру пресечения в виде ареста на два месяца. Фигурант проведет в изоляторе до 10 апреля.
По версии следствия, находясь в селе Ижма Ижемского района Коми, обвиняемый перечислил деньги со своего личного банковского счета в пользу террористической организации, тем самым оказав ей содействие в форме финансирования. Расследованием уголовного дела занимается УФСБ России по республике.
