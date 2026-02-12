Суд арестовал обвиняемого по делу о финансировании терроризма в регионе России

12 февраля 2026, 18:31

ТАСС: Суд арестовал обвиняемого по делу о финансировании терроризма в Коми

Фото: istockphoto/AMilkin

Сыктывкарский городской суд отправил под стражу жителя Ухты, которого обвиняют в финансировании террористической организации. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба инстанции.