Подозреваемого в расправе над возлюбленной иркутянина задержали под Курском
Правоохранители задержали жителя Иркутской области, подозреваемого в жестокой расправе над своей 20-летней возлюбленной. Об этом информирует Telegram-канал «112».
22-летнего мужчину нашли в Курской области. Подозреваемый, совершив убийство, бросился в бега.
Сотрудники оперативных подразделений получили информацию о возможном местонахождении злоумышленника в Курской области. В ближайшее время его этапируют в Иркутск для проведения следственных действий.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области нашли закопанной 20-летнюю абитуриентку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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