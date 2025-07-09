В здании МИД произошла авария во время брифинга Захаровой

09 июля 2025, 17:02

ТАСС: шум во время брифинга Захаровой был связан с аварией в здании

Фото: iStock/iDymax

Посторонний шум, который возник во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, был связан с аварией в здании первого корпуса министерства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в управлении по эксплуатации зданий МИД России.