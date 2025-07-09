В здании МИД произошла авария во время брифинга Захаровой
Посторонний шум, который возник во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, был связан с аварией в здании первого корпуса министерства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в управлении по эксплуатации зданий МИД России.
Во время брифинга в формате онлайн-конференции сотрудники СМИ обратили внимание на посторонний шум за кадром, который возник, когда дипломат отвечала на вопросы прессы.
Уточняется, что авария привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1. Затем в здании, где проходил брифинг, включились системы пожаротушения.
Через некоторое время мешавший мероприятию звук выключился, и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства смогла продолжить свое выступление.
Читайте также: