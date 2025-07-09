Умер мальчик, спасший маму от БПЛА на пляже в Курске

09 июля 2025, 17:46

SHOT: мальчик, спасший маму от дронов в Курске, умер при транспортировке в Москву

Фото: iStock/Rafa Jodar

Пятилетний мальчик, который спас маму во время атаки беспилотников ВСУ на пляже в Курске, скончался при транспортировке в Москву, пишет телеграм-канал SHOT.