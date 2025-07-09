Умер мальчик, спасший маму от БПЛА на пляже в Курске
Пятилетний мальчик, который спас маму во время атаки беспилотников ВСУ на пляже в Курске, скончался при транспортировке в Москву, пишет телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что ребёнок получил серьёзные ожоги, более 30% тела было поражено.
Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, в результате удара ВСУ на пляже погибли три человека, пять человек пострадали.
По данным SHOT, беспилотники несли по 5 кг пластида и были начинены поражающими элементами в виде металлических шариков.
Также стало известно, что один из БПЛА повредил инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи в Курской области.
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