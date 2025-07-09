В Турции мороженщик домогался туристки и после ее жалобы потерял свой бизнес
В Турции мороженщик домогался туристки и после ее жалобы потерял свой бизнес. Об этом сообщают местные СМИ.
Во время покупки мороженого продавец сначала засунул рожок в декольте девушке, после чего схватил ее за руку и потребовал, чтобы она ела десерт у него на глазах. В моменте туристка растерялась, но уже к вечеру рассказала обо всем в соцсетях.
Ее публикация набрала много просмотров. В результате местные власти нашли мороженщика и закрыли его бизнес.
Ранее сообщалось, что нелегал из Турции домогался шестиклассницы прямо в автобусе в Твери. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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