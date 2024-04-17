Подозреваемого в убийстве участника КВН арестовали до 23 мая

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Полиция арестовала подозреваемого в убийстве юмориста Амирана Геворкяна. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что 33-летний уроженец Дагестана Артур Расулов три месяца скрывался от полицейских. В результате его местоположение удалось вычислить, после чего предполагаемый убийца был арестован. Он будет находиться под стражей до 23 мая.
Напомним, что инцидент с летальным исходом произошёл 18 января около гостиницы в Сочи. Два молодых человека начали выяснять отношения. Одним из них был участник КВН. Его оппонент нанёс удар в лицо, после чего Геворкян упал головой вниз с высоты 2,5 метров. От полученных травм он скончался в больнице через несколько дней.
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