В отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело

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На Артура Расулова, который убил юмориста в Сочи, возбудили уголовное дело, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Напомним, ранее стало известно, что 18 января 31-летний участник фестиваля КВН, который проходит в Сочи, подрался с дагестанцем возле гостиницы. Оппонент швырнул комика на лестницу и тот потерял сознание.
В больнице у юмориста Амирана Геворкяна диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Он впал в кому и скончался спустя два дня после драки.
Позже было установлено, что Геворкян подрался с Артуром Расуловым. В настоящий момент правоохранители устанавливают его местонахождение. На Расулова возбудили уголовное дело за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровье, повлекшее смерть.
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В больнице у юмориста Амирана Геворкяна диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Он впал в кому и скончался спустя два дня после драки.
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Евгения Парфентьева