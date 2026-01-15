Подозрительную посылку нашли в доме на Ясеневой улице в Москве

15 января 2026, 20:28

Фото: iStock/Dzurag

Жилой дом на Ясеневой улице в Москве оцепили из-за подозрительной посылки. Об этом сообщает MSK1.RU.





В декабре прошлого года там при взрыве автомобиля не стало начальника управления оперативной подготовки Генштаба РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. В том же районе погибли двое полицейских. Тогда взрыв произошел рядом с машиной ДПС на Елецкой улице.



Жильцы многоэтажки утверждают, что обнаружили картонную коробку под почтовыми ящиками. На ней была надпись: «Татьяне Медведевой, кв. 100».

«Может, курьер не донес в квартиру, так часто там бывает, — поделилась местная жительница.