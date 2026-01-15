Подозрительную посылку нашли в доме на Ясеневой улице в Москве
Жилой дом на Ясеневой улице в Москве оцепили из-за подозрительной посылки. Об этом сообщает MSK1.RU.
В декабре прошлого года там при взрыве автомобиля не стало начальника управления оперативной подготовки Генштаба РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. В том же районе погибли двое полицейских. Тогда взрыв произошел рядом с машиной ДПС на Елецкой улице.
Жильцы многоэтажки утверждают, что обнаружили картонную коробку под почтовыми ящиками. На ней была надпись: «Татьяне Медведевой, кв. 100».
«Может, курьер не донес в квартиру, так часто там бывает, — поделилась местная жительница.Посылку вынесли на детскую площадку. На кадрах видно, что недалеко от ЖК стоят несколько машин полиции и МЧС.