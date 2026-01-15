Россиянин отправил фото пениса приставам и поплатился

15 января 2026, 19:25

Самарца осудили за отправку фото полового органа приставам через «Госуслуги»

Фото: iStock/dikushin

Жителя Самарской области осудили за фото полового органа, которое он отправил приставам через «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП региона.