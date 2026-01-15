Достижения.рф

Россиянин отправил фото пениса приставам и поплатился

Самарца осудили за отправку фото полового органа приставам через «Госуслуги»
Фото: iStock/dikushin

Жителя Самарской области осудили за фото полового органа, которое он отправил приставам через «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП региона.



Все началось с того, что мужчина накопил несколько непогашенных исполнительных производств. По всей видимости, желая выразить свое «особое» отношение к сотрудникам одного из отделений, он направил им обращение с прикрепленной «фотографией отдельной части своего тела».

Приставы классифицировали этот снимок как порнографический. В отношении самарца возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографии.

Суд признал его виновным, назначив наказание в виде двух лет колонии условно с испытательным сроком на один год. Приговор уже вступил в законную силу.

Лидия Пономарева

