Пассажир умер в аэропорту Домодедово перед посадкой на рейс
Пассажир умер в аэропорту Домодедово перед посадкой на самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По его данным, мужчине стало плохо незадолго до вылета, и он потерял сознание около посадочного гейта. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но их усилия оказались тщетны. Предварительно, погибший был иностранным гражданином. Точная причина его смерти пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что на рейсе из Китая в Южную Корею на высоте около 11 тысяч метров у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк. В результате ЧП восемь человек пострадали от едкого дыма.
