В Ставропольском крае пьяный мужчина избил женщину и обмотал ее проводом
В Ставропольском крае мужчина избил женщину, а после обмотал ее проводом от удлинителя. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ГУ МВД России.
Инцидент произошёл в поселке Иноземцево. По версии полиции, нападавший гостил у пострадавшей и во время распития алкоголя между ними возникла ссора. Мужчина схватил удлинитель и применил его как орудие нападения.
Женщине удалось вырваться и обратиться за помощью к соседям, после чего правоохранители выехали на место происшествия и задержали злоумышленника.
Читайте также: