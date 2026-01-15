Достижения.рф

В Ставропольском крае пьяный мужчина избил женщину и обмотал ее проводом

Фото: iStock/Veni vidi...shoot

В Ставропольском крае мужчина избил женщину, а после обмотал ее проводом от удлинителя. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ГУ МВД России.



Инцидент произошёл в поселке Иноземцево. По версии полиции, нападавший гостил у пострадавшей и во время распития алкоголя между ними возникла ссора. Мужчина схватил удлинитель и применил его как орудие нападения.

Женщине удалось вырваться и обратиться за помощью к соседям, после чего правоохранители выехали на место происшествия и задержали злоумышленника.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0