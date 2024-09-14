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Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты HIMARS, немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и другое западное вооружение в Малой Локне Курской области. Об этом РИА Новости рассказал командир батальона 44-го корпуса подполковник Александр Данилов.
По словам военного, украинские бойцы ежедневно «уничтожали» деревенские бункеры, их численность неуклонно сокращается.
Офицер добавил, что ВСУ используют польские минометы, немецкие БПМ Mardeк, ракетные установки и танки.
Село Малая Локня – одна из самых горячих точек обороны от ВСУ в Курской области. Российские солдаты из разных полков превратили местную женскую колонию в крепость и обороняли ее в течение двух недель.
Перед этим президент Путин встретился с подполковником Александром Даниловым. Во время августовского боя он «принял решение вызвать огонь на себя» и был ранен в результате обстрела.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки. По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ.
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«Подвал, в котором находился наш командный пункт, был поражен огнем артиллерии и прилетом ракеты HIMARS. Понесли там серьезные потери среди личного состава», – заявил Данилов.
Офицер добавил, что ВСУ используют польские минометы, немецкие БПМ Mardeк, ракетные установки и танки.
Село Малая Локня – одна из самых горячих точек обороны от ВСУ в Курской области. Российские солдаты из разных полков превратили местную женскую колонию в крепость и обороняли ее в течение двух недель.
Перед этим президент Путин встретился с подполковником Александром Даниловым. Во время августовского боя он «принял решение вызвать огонь на себя» и был ранен в результате обстрела.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки. По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ.
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Александр Климов