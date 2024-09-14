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Подполковник Данилов рассказал о применении ВСУ западного оружия в Курской области

Подполковник Данилов: ВСУ в Малой Локне использовали ракету HIMARS и БМП Marder
14 сентября 2024, 06:44
Фото: istockphoto / NiseriN

Фото: istockphoto / NiseriN

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты HIMARS, немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и другое западное вооружение в Малой Локне Курской области. Об этом РИА Новости рассказал командир батальона 44-го корпуса подполковник Александр Данилов.
По словам военного, украинские бойцы ежедневно «уничтожали» деревенские бункеры, их численность неуклонно сокращается.

«Подвал, в котором находился наш командный пункт, был поражен огнем артиллерии и прилетом ракеты HIMARS. Понесли там серьезные потери среди личного состава», – заявил Данилов.



Офицер добавил, что ВСУ используют польские минометы, немецкие БПМ Mardeк, ракетные установки и танки.

Село Малая Локня – одна из самых горячих точек обороны от ВСУ в Курской области. Российские солдаты из разных полков превратили местную женскую колонию в крепость и обороняли ее в течение двух недель.

Перед этим президент Путин встретился с подполковником Александром Даниловым. Во время августовского боя он «принял решение вызвать огонь на себя» и был ранен в результате обстрела.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки. По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ.

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#владимир путин
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#всу
#ракета
#танки
Свидетели заявили о причастности замглавы Подольска к аварии на котельной
СК указал на причастность замглавы администрации Подольска к аварии в котельной
14 сентября 2024, 06:07

Фото: istockphoto/blinow61

Заместитель главы администрации Подольска Роман Рязанцев оказался причастным к аварии в котельной прошлой зимой, говорится в судебных материалах, сообщает РИА Новости.
Также в деле фигурируют начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александр Чиков и генеральный директор завода Игорь Кушников. Причастность перечисленных лиц была подтверждена показаниями очевидцев, потерпевших, протокол ом осмотра места происшествия и иными материалами, представленными следствием.

В январе 2024 года власти Московской области не проинформировали о чрезвычайной ситуации с потерей теплоснабжения, которая произошла в одном из районов Подольска (Климовске), в результате без отопления в морозы остались десятки домов и тысячи людей.

Об инциденте стало известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил комиссии проверку всех фактов о введении ограничений на подачу электроэнергии в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, поводом для расследования стали жалобы потребителей в социальных сетях, причем сообщения об аномальных температурах в домах поступали не только из Подольска, но и из Чехова, Солнечногорска, Балашихи, Лобни и Химок.

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#электричество
#морозы
#подольск
#климовск
#котельная
#авария
#следственный комитет
#теплоснабжение
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Алаудинов рассказал о бегстве бойцов ВСУ из Курской области
Алаудинов: в подразделениях ВСУ в Курской области полная дезорганизация
14 сентября 2024, 02:31

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области оказались полностью дезорганизованы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Все пытаются убежать с территории России (...) У них там очень серьезная паника», – заявил генерал-майор.

Ранее Алаудинов сообщил, что бойцы ВСУ в Курской области испытывают проблемы со снабжением, продовольствием и водой. Он добавил, что ситуация в регионе благоприятна для российских войск.

Ранее Андрей Солдатов из 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России (ВСУ) заявил, что ВСУ применяют новые тактические приемы в Курской области.

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#апти алаудинов
#россия
#украина
#курская область
#всу
#вс рф
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Выдававший себя за ветерана СВО мошенник обманул женщину на несколько миллионов рублей
В Петербурге мужчина выдавал себя за ветерана СВО и обманул женщину на 4 миллиона
14 сентября 2024, 02:17

Фото: istockphoto/artoleshko

В Санкт-Петербурге 29-летний мужчина, выдававший себя за ветерана специальной военной операции (СВО), обманул женщину на миллионы рублей, передает газета «Фонтанка».
По данным издания, мошенник сдался полиции и признался в содеянном. Мужчина познакомился с 34-летней женщиной, а когда понял, что она материально обеспечена, выдал себя за военнослужащего Минобороны и попросил деньги «на суд против Минобороны». Через месяц он снова потребовал у знакомой деньги, утверждая, что они нужны для оформления инвалидности, лечения и продолжения судебной тяжбы.

Самозванец брал от женщины деньги суммами от 160 000 до двух миллионов рублей. В общей сложности женщина передала ему около четырех миллионов рублей, пишет «Фонтанка».

Ранее трое участников СВО в Тюмени были обмануты более чем на миллион рублей. Двум солдатам предложили помощь в получении льготных квартир, еще одному – в оформлении социальных выплат на детей. В итоге они перечислили мошенникам 1,1 миллиона рублей, но никакой выгоды не получили.

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#мошенник
#полиция
#деньги
#сво
#ветеран
#минобороны рф
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В дагестанском Кизляре произошло возгорание на территории рыбзавода
14 сентября 2024, 00:45

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Республике Дагестан, городе Кизрял, произошел пожар в здании рыбзавода. О происшествии сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что результате пожара пострадавшие отсутствуют.

«На месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России», – говорится в сообщении МЧС.

Ранее в Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар на нефтепроводе. Огонь перекинулся на территорию Гаршинского нефтяного месторождения. После инцидента прокуратура начала расследование.

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#мчс
#пожар
#москва
#дагестан
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Алаудинов рассказал о проблемах бойцов ВСУ в Курской области
Алаудинов: бойцы ВСУ испытывают проблемы с едой и водой
13 сентября 2024, 23:52

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области испытывают проблемы со снабжением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Очень большие проблемы у них с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это», – заявил генерал-майор.

Ранее генерал-майор Алаудинов заявил, что ситуация на линии фронта не изменится даже в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. По его словам, Великобритания и США могут разрешить Украине ударять вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия в качестве «метода психологической войны против российского народа».

Напомним, США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.

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#сша
#украина
#всу
#апти алаудинов
#курская область
#оружие
#ракетный удар
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Состояние одного из повреждённых БПЛА домов в Раменском признали работоспособным
13 сентября 2024, 22:51

Фото: телеграм-канал Эдуарда Малышева

Специалисты оценили состояние несущих конструкций дома в Спортивном проезде в городе Раменское, повреждённого в результате атаки БПЛА. Оно признано работоспособным, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев.
«На сегодня восстановлена подача горячей и холодной воды; электричества. Работают лифты. По заключению специализированной организации, состояние несущих конструкций и дома в целом признано работоспособным», – написал Малышев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что жильцы большинства квартир могут возвращаться домой. Исключение – те, кто проживал на 11, 12 и 13 этажах. Им предложено размещение в пункте временного пребывания и в манёвренном фонде.

Ранее сообщалось, что 10 сентября при ночной атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, ещё восемь человек пострадали. В многоэтажке в Спортивном проезде повреждено 54 квартиры.

Как отметил Малышев, до 16 сентября подрядная организация проведёт замеры для установки окон. А до конца месяца планируется завершить закрытие теплового контура здания.

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#мкд
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#беспилотник
#дрон
#эдуард малышев
#подмосковье
#московская область
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СКР обвинил генерал-майора ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области
13 сентября 2024, 19:21

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

СКР возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, обвинив его в преступлениях в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что Красильников является командиром оперативно-тактического управления «Северск» ВСУ.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» вооруженных формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова», — указано в заявлении СК РФ.
Красильникова обвиняют в убийстве и покушении на него, незаконном пересечении границы РФ, насилии в отношении правоохранителя и покушении на его жизнь, хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки, умышленном повреждении чужого имущества.

По информации следствия, бригады ВСУ под руководством Красильникова пересекли 6 августа границу России, атаковали ракетами и дронами жилые дома и инфраструктуру, заложили взрывчатку на дорогах, чтобы мешать эвакуации мирного населения.

Следственный комитет особенно подчеркивает, что из-за действий Красильникова погибли и пострадали мирные жители Курской области, оказались уничтожены и повреждены дома и инфраструктура, а местное население было вынуждено покинуть свои дома.
«Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в ведомстве.
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Местные жители рассказали о зверствах ВСУ в Курской области

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#следственный комитет
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#ск рф
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#всу
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Влюблённый в проститутку мигрант расправился с ней в отеле Петербурга
В Петербурге арестовали мигранта, убившего проститутку в отеле
13 сентября 2024, 18:16

Фото: iStock/blinow61

В Петербурге задержали 26-летнего мигранта, убившего девушку в апарт-отеле. Об этом пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что трагедия произошла 11 сентября. Мужчина поссорился с женщиной в номере гостиницы на Пулковском шоссе. В ходе конфликта он нанёс её около 12 ударов колюще-режущим предметом в область груди и шеи. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавшая скончалась на месте.

Во время допроса уроженца Узбекистана выяснилось, что мужчина очень любил убитую, которая работала проституткой. Однако он боялся её потерять, поэтому учинил расправу.

В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. После этого Московский суд Петербурга вынес постановление об аресте преступника.

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#санкт-петербург
#мигрант
#проституция
#убийство
#конфликт
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В Подмосковье задержали группу поджигателей релейных шкафов на железной дороге
13 сентября 2024, 17:34

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники ФСБ задержали четверых жителей Подмосковья за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге, сообщает пресс-служба УФСБ России по столице и Московской области.
«В полицию сообщили, что рядом с ж/д станцией Храпуново Горьковского направления МЖД горят два релейных шкафа и один батарейный шкаф. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии установили и задержали четверых молодых людей в возрасте от 20 до 21 года, проживающих в ближнем Подмосковье», — говорится в сообщении.
Один из задержанных рассказал, что получил предложение через мессенджер Telegram поджечь релейные шкафы за вознаграждение и позвал подзаработать трёх своих знакомых. После этого он и купил зажигательную смесь, подъехали на своей машине к релейным шкафам и подожгли их. Видео поджога мужчина отправил кураторам и в тот же день получил вознаграждение в размере 34 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

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#московская область
#подмосковье
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