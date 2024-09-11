Боец ВС РФ рассказал, что при обороне села Малая Локня под Курском прощался с женой

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Командир батальона 44-го армейского корпуса Александр Данилов, участвовавший в обороне села Малая Локня в Курской области рассказал, что во время блокады он пять раз прощался с родными. Об этом информирует РИА Новости.
«Ну я жене пять раз писал, что все, «пока» смсками», — рассказал он.
Боец поделился, что после выхода из окружения сразу позвонил супруге и детям, которых у него трое. По его словам, выстоять помогла вера в Бога. Военный рассказал, что раньше такое видел только в кино. Он подчеркнул, что не предполагал, что сам столкнется с этим.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что российские военные не дали украинской армии прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Враг был уничтожен на подступах к специальному объекту.
МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker
Военный эксперт Юрий Подоляка рассказал, что вместе с военными из 1009-го полка плечом к плечу за село сражались солдаты из 9-го и 30-го полков 18-ой мотострелковой дивизии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова