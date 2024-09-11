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Боец ВС РФ рассказал, что при обороне села Малая Локня под Курском прощался с женой

Участвовавший в защите Малой Локни боец сообщил, что пять раз прощался с родными
11 сентября 2024, 10:54
Фото: istock/Prostock-Studio

Фото: istock/Prostock-Studio

Командир батальона 44-го армейского корпуса Александр Данилов, участвовавший в обороне села Малая Локня в Курской области рассказал, что во время блокады он пять раз прощался с родными. Об этом информирует РИА Новости.
«Ну я жене пять раз писал, что все, «пока» смсками», — рассказал он.

Боец поделился, что после выхода из окружения сразу позвонил супруге и детям, которых у него трое. По его словам, выстоять помогла вера в Бога. Военный рассказал, что раньше такое видел только в кино. Он подчеркнул, что не предполагал, что сам столкнется с этим.



Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что российские военные не дали украинской армии прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Враг был уничтожен на подступах к специальному объекту.

МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker
МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker

Военный эксперт Юрий Подоляка рассказал, что вместе с военными из 1009-го полка плечом к плечу за село сражались солдаты из 9-го и 30-го полков 18-ой мотострелковой дивизии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#атака
Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей
WSJ: Запад не может предоставить Украине сумму, необходимую ей для «победы»
11 сентября 2024, 10:32

Фото: istockphoto/reflection_art

Украине дали понять, что союзники не могут обеспечить её необходимыми сотнями миллиардов долларов поддержки, которые требуются для достижения «полной победы» в конфликте с Россией. Об этом информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
«Киеву сказали, что полная украинская победа потребует от Запада предоставления сотен миллиардов долларов на поддержку», — отмечается в сообщении.
По данным газеты, подобное нереально сделать ни Европе, ни Соединенным Штатам Америки.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили в Курской области населенные пункты Снагость и Апанасовка. Помимо этого зачистили от ВСУ 10-й Октябрь и Гордеевку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боевики ВСУ атаковали пытавшихся скрыться в полях жителей Курской области
11 сентября 2024, 10:13

Фото:istockphoto/Mariia Kokorina

Огонь по пытавшимся скрыться в полях жителям Курской области открыли боевики ВСУ, пишет РИА Новости, ссылаясь на кадры с разведывательного беспилотника, которые оказались в их распоряжении, благодаря российским военным.
Уточняется, что видеозапись была сделана 7 августа, однако обнародовали ее только сейчас, поскольку бойцы 44-го армейского корпуса ВС РФ находились в окружении.

На кадрах запечатлены до 12 гражданских, которые убегают по дороге и полям в направлении Новоивановки. За ними смотрит украинский беспилотник. После происходят два взрыва, видно стрельбу боевой машины пехоты Украины по разбегающимся мирным гражданам.

Украина напала на Курскую область 6 августа.

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#курская область
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WSJ: Запад склоняет Киев к более реалистичному «плану Б» в войне с Россией
11 сентября 2024, 09:46

Фото: istockphoto/Photoboyko

США и страны Европы подталкивают Киев к разработке реального плана действий, который можно будет осуществить в 2025 году. Также, по мнению союзников, Украине следует сформировать более реалистичные цели.
Об этом пишут обозреватели издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что партнёры на Западе заставляют Украину задуматься о плане Б для противостояния с Россией.

Авторы материала пишут, что хотя западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочные цели Зеленского, подразумевающие возвращение утраченных регионов, некоторые европейские дипломаты отмечают, что Киеву следует ставить перед собой более реалистичные цели, чтобы западные политики могли внятно объяснить своим избирателям необходимость военной и другой помощи Украине.

Для полной победы Украины необходимы сотни миллиардов долларов, которые не способны предоставить Киеву ни США, ни Евросоюз. Поэтому Запад и пытается склонить киевские власти к разработке более реалистичного плана Б, заключают авторы статьи.

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Появилась новая информация о контрнаступлении ВС России под Курском
Mash: Снагость и Апанасовка в Курской области перешли под контроль ВС России
11 сентября 2024, 09:34

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российские военные освободили в Курской области населенные пункты Снагость и Апанасовка. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сообщается, что военные ВС РФ начали зачистку указанных населенных пунктов. Помимо этого, по данным канала, 10-й Октябрь и Гордеевка за ночь были полностью зачищены. Боевиков Вооруженных сил Украины в них нет, однако единичное присутствие заблудившихся вражеских ДРГ не исключается.

За ночь российские войска продолжили локальное контрнаступление в регионе, продвинувшись на 150 квадратных километров. В операции задействованы морские пехотинцы из 155-й и 810-й бригад, а также 56-й полк ВДВ.

Помимо этого, в результате операций освобождены села Коренево, Кульбаки, Мартыновка и посёлок Нечаев. Часть войск подошла вплотную к населённому пункту Свердликово, который находится близко к Судже, готовится штурм. Остатки боевиков ВСУ выдавливаются с боем на юго-востоке Кореневского района.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота начали контрнаступление в Курской области и захватили в плен отступавшую группу из шести штурмовиков ВСУ.

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#всу
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Морпехи ЧФ взяли в плен в ходе контрнаступления в Курской области боевиков ВСУ
11 сентября 2024, 08:16

Фото: istock/zim286

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота начали контрнаступление в Курской области и захватили в плен отступавшую группу из шести штурмовиков ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
Представитель российского силового ведомства в беседе с агентством отметил, что у военных Вооруженных сил Украины не было при себе ни припасов, ни боекомплекта. Пленные рассказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Помимо этого, он отметил, что киевский режим планировал отвлечь ВС России от продвижения в Донбассе.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина
Харрис: Трамп хочет бросить Украину ради дружбы и благосклонности Путина
11 сентября 2024, 08:11

Фото: Сайт Кремля

Кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что бывший американский лидер Дональд Трамп хочет прекратить помощь Украине и наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
«Я считаю, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто откажется от нее», — сказала она.

По ее словам, Дональд Трамп собирается отказаться от помощи Украине, чтобы получить «дружбу и благосклонность» Путина. Помимо этого, Харрис отметила, что за три дня до начала спецоперации у нее не было встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал приступить к разрешению конфликта между Россией и Украиной еще до своего официального вступления в должность, если победит на выборах. Он выразил желание провести переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину.

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#переговоры
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 4 БПЛА ВСУ
11 сентября 2024, 07:19

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 4 БПЛА Вооруженных сил Украины над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Два сбиты над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей», — указано в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дроны
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На Украине заявили о тревоге из-за мирного плана Шольца
Экс-депутат Дубинский: Германия не будет поддерживать Украины на переговорах
11 сентября 2024, 06:08

Экс-депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил обеспокоенность по поводу мирного плана, предложенного канцлером Германии Олафом Шольцем, который, по его словам, указывает на частичную поддержку Берлином Киева на переговорах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дубинский заявил, что активизация Шольца в подготовке мирного плана является тревожным знаком для Украины.

«Германия в переговорах будет не на 100 процентов на стороне Украины», — отметил он, добавив, что такая ситуация связана с кризисом в Украине, особенно в энергетической и военной сферах.
По его мнению, Западные страны уже не могут продолжать оказывать полную поддержку Киеву из-за финансовых проблем, а Германия стремится избежать увеличения миграционного потока из Украины в случае краха украинского правительства.

Ранее стало известно, что Украина отказалась поддержать мирный план Шольца по урегулированию конфликта с Россией. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев придерживается четкой позиции и приглашает все страны, желающие внести свой вклад, к участию в саммите мира.

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США недовольны авиабазами, где ВСУ учат пилотов

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#украина
#план
#германия
#киев
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США недовольны авиабазами, где ВСУ учат пилотов
РИА Новости: НКО недовольны из-за баз США, где обучают украинских пилотов F-16
11 сентября 2024, 05:44

Фото: istock/Oleh Yatskiv

Планы по расширению американских авиационных баз, где украинские пилоты обучаются пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство среди природоохранных и правозащитных некоммерческих организаций (НКО), а также местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2022 году ВВС США объявили о намерении увеличить количество военных полетов и внести изменения в использование воздушного пространства в штате Аризона. Этот план охватывает авиабазы Национальной гвардии Моррис в Тусоне, а также базы Люк и Дэвис-Монтен. Расширение учебных мощностей на этих базах стало необходимым после решения президента Джо Байдена поддержать подготовку украинских пилотов.

Однако, решение вызвало возмущение местных НКО. Организация Peaceful Gila Skies выразила опасения, что увеличение числа и высоты полетов может привести к росту шумового давления на жителей, а использование осветительных ракет и дипольных отражателей — к повышенной угрозе пожаров. Другие местные организации также подчеркнули потенциальное негативное воздействие на сообщества, включая земли коренных индейских племен.

Представитель Национальной гвардии Аризоны отметил, что база ограничена количеством студентов, инструкторов и самолетов, добавив, что помимо украинских пилотов, обучение проходят студенты из других стран.

Ранее стало известно, что американский оборонный подрядчик активно рекрутирует бывших военных летчиков для работы на авиабазе в Румынии, где также готовят пилотов ВСУ к работе с истребителями F-16. Вакансии размещены только на американских сайтах.

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#сша
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