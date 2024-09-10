Названы изначальные цели ВСУ в Курской области

Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов сообщил о первоначальных целях украинских войск, атакующих Курскую область.
По словам Данилова, одной из основных задач ВСУ было достичь города Курска.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, и с момента начала атаки прошло более месяца.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки. По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ.
Читайте также:
Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Брянской областью
Раскрыта судьба бойца, чей позывной был написал на стене дома в Курской области
В России назвали ещё одну цель нападения ВСУ на Курскую область
«Да, у них конкретно задача по этому. Я про это у него лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска», — сообщил Данилов в интервью РИА Новости.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, и с момента начала атаки прошло более месяца.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки. По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ.
Читайте также:
Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Брянской областью
Раскрыта судьба бойца, чей позывной был написал на стене дома в Курской области
В России назвали ещё одну цель нападения ВСУ на Курскую область
Елена Перлова