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Названы изначальные цели ВСУ в Курской области

Офицер ВС России Данилов: цель ВСУ — дойти до Курска
10 сентября 2024, 02:36

Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов сообщил о первоначальных целях украинских войск, атакующих Курскую область.
По словам Данилова, одной из основных задач ВСУ было достичь города Курска.

«Да, у них конкретно задача по этому. Я про это у него лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска», — сообщил Данилов в интервью РИА Новости.


Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, и с момента начала атаки прошло более месяца.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки. По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ.

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09 сентября 2024, 23:30

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки.
По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ. После атаки дроны зафиксировали оперативное прибытие автомобилей эвакуации украинских сил.

Кроме того, в ходе операции в Харьковской области разведчики обнаружили движение боевой машины пехоты (БМП) Bradley, которая была уничтожена прямым попаданием FPV-дрона. На кадрах объективного контроля видно возгорание после взрыва бронемашины.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале сообщил об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России. По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб региону.

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#всу
#удар
#техника
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Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Брянской областью
Богомаз: ПВО перехватила три беспилотника самолетного типа над Брянской областью
09 сентября 2024, 23:22

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России.
По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, и на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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#дроны
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Раскрыта судьба бойца, чей позывной был написал на стене дома в Курской области
09 сентября 2024, 22:19

Фото: iStock/fortton

Журналисты узнали о судьбе российского военного с позывным Хан, имя которого было написано на сельском доме в Курской области.
Отмечается, что надпись была была оставлена в одном из покинутых домов в селе Коровяковка вблизи украинской границы. В послании указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга и Хан, рядом с которым город не указали. Над этой надписью указана дата 11 августа.

Семье военного удалось восстановить обстоятельства его гибели благодаря публикации издания RT.

Российский военный Владимир с позывным Хан последний раз позвонил домой 8 августа. Он сообщил супруге Елене, что отправляется на боевое задание. После этого связь с ним пропала, а брат Сергей начал искать его с помощью чатов и звонков в госпитали.

Затем семье позвонили из военкомата и сообщили о смерти Владимира 9 августа. Из предоставленных документов следовало, что Хан отбивал ВСУ в районе Курской АЭС, а местом его смерти указан город Курчатов.

Сергей предположил, что запись на стене дома была оставлена сослуживцами брата в память о нём спустя два дня после его смерти.

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#курская область
#военные
#вс рф
#всу
#курская аэс
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В России назвали ещё одну цель нападения ВСУ на Курскую область
Грызлов: срыв процесса выборов был целью нападения ВСУ на Курскую область
09 сентября 2024, 21:27

Фото: iStock/:EvgeniyShkolenko

Одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область был срыв процесса российских выборов. Об этом заявил председатель высшего совета «Единой России», посол РФ в Минске Борис Грызлов на заседании Президиума Генерального совета и Бюро Высшего совета партии.
Он отметил, что целью ВСУ была попытка сорвать российские выборы и посеять панику в обществе и политической системе.

По словам Грызлова, украинские власти и ранее старались учитывать календарь российских выборов, чтобы раскачать ситуацию.

На агрессию и эскалацию российское общество ответило ещё большей сплочённостью и консолидацией вокруг президента России. В связи с этим, украинской стороне не удалось реализовать свои задачи.

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#россия
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ВС РФ захватили американский бронеавтомобиль MaxxPro в зоне СВО
09 сентября 2024, 20:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские военные обнаружили и захватили бронеавтомобиль MaxxPro американского производства в зоне СВО. Об этом военный с позывным Шахтёр сообщил в беседе с журналистами.
Он рассказал, что в ходе разведывательных мероприятий военные обнаружили украинскую бронемашину. Удалось определить, что это американская MaxxPro.

Рядом с ней работали украинские военные. Разведчики передали информацию о расположении бронемашины артиллеристам. Она открыли огонь, но так, чтобы не задеть технику. В итоге бойцы ВСУ разбежались и больше не возвращались к машине, которую вскоре затрофеили российские военные.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные бежали из населённого пункта Красногоровка в ДНР, после чего российским солдатам удалось взять его под контроль.

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#машины
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В Сумской области эвакуируют три приграничных населённых пункта
В Сумской области объявили эвакуацию из трёх населённых пунктов
09 сентября 2024, 19:14

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

В трёх населённых пунктах Шосткинского района Сумской области Украины объявили обязательную эвакуацию. Об этом сообщила областная военная администрация в своём Telegram-канале.
Отмечается, что речь идёт о населённых пунктах Глухов, Свесса и Эсмань. Все они находятся на приграничной территории на Курском направлении.

В администрации подчеркнули, что обсудили основные вопросы первого этапа эвакуации жителей в ходе выездного заседания координационного штаба.

Напомним, что в настоящее время в срочном порядке эвакуируют жителей Харьковской области Украины. Из некоторых районов области уже выехали почти все местные жители.

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#сво
#жители
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Климов сомневается, что ВСУ смогут подготовить 500 тысяч бойцов для атаки весной
09 сентября 2024, 19:05

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сомневается, что ВСУ смогут собрать и подготовить 500 тысяч бойцов для атаки следующей весной. Его слова передает «Лента.ру».
Рапомним, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Украина старается оттягивать время для мобилизации 700-900 тысяч человек и подготовки «армии вторжения».

По его словам, Генштаб ВС РФ должен обращать внимание на любую подобную информации. Сенатор предположил, что ВСУ теоретически могут собрать 500 тысяч бойцов.

«Я не очень уверен про весну, но в принципе, на территории, подконтрольной Зеленскому, сейчас находится приблизительно 15 миллионов мужчин. Из 15 миллионов при определенном подходе, наверное, можно набрать 500 тысяч. Другой вопрос, что я не очень верю, что это у них получится и что там до весны кто-то еще останется из этой шайки на этих позициях», — сказал Климов.

Кроме того, он уточнил, что ВСУ уже не в первый раз пытаются собрать такое число военных. Сенатор напомнил, что в начале СВО Киев собрал порядка 250 тысяч человек. Однако Климов подчеркнул, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы дать на эти действия достойный ответ.

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#вс рф
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Мать привязала к дереву, а отчим «причинил страдания»: что пара из Юрьевки делала с приемными детьми
09 сентября 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Favor_of_God

Супруги из села Юрьевка получили срок в колонии за издевательства над усыновленными детьми. Опекуны не вызывали никаких подозрений у социальных служб, так как воспитывали двоих собственных дочерей, были на хорошем счету в поселке. Однако позже выяснилось, что супруги систематически издевались над приемными детьми, едва не лишив их жизни. О страшных подробностях изуверства над малолетними расскажет редакция «Радио 1».

Усыновление детей семьей из Юрьевки


С начала 2014 года супруги из Юрьевки взяли на воспитание четырех девочек в возрасте от 3 до 11 лет. На первый взгляд, семья не вызывала сомнений, так как в ней уже росли две взрослые дочери. Вопреки желанию мужа, 55-летняя пенсионерка и социальный работник настаивала на оформлении опеки. Однако девочки так и не смогли стать частью новой семьи. Супруги, вместе с зятем, зверски обращались с ними, однажды даже вывезли старшую девочку в лес и привязали к дереву.

Позже правоохранители расскажут, что дети содержались в жутких условиях, а на вопрос о том, за что с ними так поступали, женщина отвечала: «Потому что нам достались бракованные дети».


Жестокое обращение с детьми

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko


Следователи выяснили, что дети были сильно ограничены в своих действиях и даже не могли поесть без разрешения. Они постоянно находились в одной комнате, холодильник был закрыт. Дети не имели права смотреть телевизор в общей комнате, так как это было запрещено. Когда приемные родители отправлялись в гости, дети оставались в машине, ожидая их возвращения. С собой супруги брали на развлечения только собственных наследников.

Одна из девочек вела дневник, в котором писала о всех зверствах, совершенных приемными родителями. Детей морили голодом, избивали и унижали. Особое внимание следователей привлекла запись в дневнике девочки о том, что отчим причинил ей много страданий, но подробности пострадавшая приводить отказалась.

За любые провинности приемные родители придумывали детям всё более изощрённые способы наказания, при этом фиксируя издевательства на камеру.


Суд над опекунами


Из-за многочисленных пыток и истощения одна из девочек решилась написать записку, в которой всё рассказала. Листок бумаги со страшными признаниями малолетняя передала подруге. Так, опека узнала о том, что на самом деле происходит в семье.

В настоящее время три девочки находятся в новых семьях, а старшая из них учится в колледже в Красноярске. Их мучители могут получить до 3,5 лет тюремного заключения, но время, проведённое под стражей, будет засчитано в срок наказания, в итоге они проведут за решёткой около года.

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ВС РФ подбили танк ВСУ ракетой «Х-БПЛА» – видео
На видео показали применение управляемой ракеты «Х-БПЛА» дроном «Орион»
09 сентября 2024, 18:58

Фото: iStock/NiseriN

Операторы российского разведывательно-ударного дрона «Орион», оснащённого управляемой ракетой «Х-БПЛА», уничтожили украинский танк Т-64БВ. Видеозапись удара по цели опубликовал Telegram-канал «Тройка».
На представленных кадрах, сделанных камерой беспилотника, виден двигающийся танк, который подбивает российская ракета.


Отметим, что средневысотный беспилотник «Орион» может нести до 180 килограммов полезной нагрузки. В его арсенал могут входить ракеты, а также свободнопадающие и управляемые бомбы.

Также напомним, что ракета «Х-БПЛА», которая используется беспилотниками, была разработана в Тульском конструкторским бюро. Дальность её действия составляет от четырёх до восьми километров.

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#вс рф
#всу
#дрон
#танки
#ракета
#сво
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