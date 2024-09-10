Названы изначальные цели ВСУ в Курской области

Супруги из села Юрьевка получили срок в колонии за издевательства над усыновленными детьми. Опекуны не вызывали никаких подозрений у социальных служб, так как воспитывали двоих собственных дочерей, были на хорошем счету в поселке. Однако позже выяснилось, что супруги систематически издевались над приемными детьми, едва не лишив их жизни. О страшных подробностях изуверства над малолетними расскажет редакция «Радио 1».