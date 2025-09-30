Достижения.рф

Подполковник полиции напал с огнетушителем на соседку в Алапаевске из-за винограда

Фото: iStock/Rafa Jodar

В Алапаевске произошёл шокирующий инцидент. Подполковник полиции Максим Магда напал на свою соседку, используя огнетушитель. Причиной конфликта стала разросшаяся виноградная лоза.



По информации Telegram-канала Ural Mash, женщина решила обрезать ветки, что вызвало гнев мужчины. Он начал угрожать ей, крича и обещая облить виноград кислотой. Затем подполковник достал огнетушитель и распылил его содержимое в сторону соседки. В результате она попала в больницу на шесть дней.

После выписки женщина обратилась в полицию с жалобой. Её юрист Сергей Самков сообщил, что сотрудники правоохранительных органов пытались замять дело. Однако он обратился в прокуратуру, Следственный комитет и МВД. Стражи порядка инициировали проверку и возбудили уголовное дело. Если вина подполковника подтвердится, его уволят из органов.

Дарья Осипова

