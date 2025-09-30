Подполковник полиции напал с огнетушителем на соседку в Алапаевске из-за винограда

30 сентября 2025, 10:10

Подполковник полиции напал на соседку в Алапаевске из-за винограда

Фото: iStock/Rafa Jodar

В Алапаевске произошёл шокирующий инцидент. Подполковник полиции Максим Магда напал на свою соседку, используя огнетушитель. Причиной конфликта стала разросшаяся виноградная лоза.