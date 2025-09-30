В Москве теща пыталась заказать убийство бывшего зятя и его беременной жены
В Москве 55-летняя теща пыталась заказать убийство бывшего зятя и его беременной жены. Об этом сообщает столичный следком в своем телеграм-канале.
По версии следствия, москвичка наметила преступный план в августе этого года. Она начала искать исполнителей среди своих друзей и знакомых. В итоге один из них рассказал о ее намерениях полиции. Два оперативника, представившись киллерами, встретились с заказчицей. Она пообещала им, что лично визуально укажет на жертв и вознаградит 400 тысячами рублей за расправу.
Полицейские по телефону и при личных встречах заверяли женщину, что идет «подготовка» к преступлению. Собрав достаточно доказательств, ее задержали, вменив статью об организации приготовления к убийству двух лиц. Сейчас обвиняемая находится под стражей.
