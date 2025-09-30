Двое туристов отбились от бурого медведя в горах на Аляске
Двое туристов отбились от медведя, напавшего на них в горах на Аляске. Об этом сообщает CBS News.
Все произошло на ледниковой тропе Эксит-Глейшер в национальном парке Кенай-Фьордс недалеко от города Анкоридж. Оба мужчины отделались легкими ссадинами, сейчас им оказывают помощь в ближайшей больнице.
В связи с произошедшим администрация парка временно закрыла туристическую тропу. Специалисты по дикой природе и рейнджеры осматривают местность, чтобы выяснить обстоятельства нападения.
Отмечается, что там обитают как бурые, так и черные медведи. Причем первые, как правило, более склонны защищать свою территорию. При встрече с хищником человек может притвориться мертвым. Если это не поможет, надо активно от него отбиваться.
Это второй подобный инцидент в регионе за последний месяц. В августе косолапый атаковал женщину, которая вышла на пробежку в соседнем городе Кенай.
