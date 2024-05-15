Подпольную вебкам-студию ликвидировали в регионе РФ

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В Иркутске прикрыли межрегиональную вебкам-студию. Она распространяла порнографию по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Житель Новосибирской области оборудовал несколько студий в квартирах по всей стране. В Иркутске работали три модели в возрасте от 19 до 40 лет. Трансляции велись в ночное время.
В МВД рассказали, что в ходе обысков изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны, бесствольный пистолет «Оса». По данному факту было возбуждено уголовное дело. Организатор заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в подвале исторического дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга коммунальщики обнаружили БДСМ-клуб. По данным информагентства, нашли необычное пространство сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Согласно нормативно-правовым актам, около зон тепловых сетей запрещено организовывать помещения для отдыха, рабочие места или жилые помещения.
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В МВД рассказали, что в ходе обысков изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны, бесствольный пистолет «Оса». По данному факту было возбуждено уголовное дело. Организатор заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в подвале исторического дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга коммунальщики обнаружили БДСМ-клуб. По данным информагентства, нашли необычное пространство сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Согласно нормативно-правовым актам, около зон тепловых сетей запрещено организовывать помещения для отдыха, рабочие места или жилые помещения.
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Дарья Осипова