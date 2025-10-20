Подравшийся с подростком учитель работал в бурятской школе без педобразования
Подравшийся с учеником в раздевалке школы преподаватель устроился на работу только в этом году и, при этом, не имел педагогического образования. Подробности инцидента приводит Telegram-канал Babr Mash.
Инцидент произошёл 17 октября. Педагог после взаимных оскорблений решил «разобраться» с подростком кулаками, в результате чего сломал школьнику руку. Учителя отстранили от работы, а в школе организовали проверку.
Выяснилось, что мужчина работал в учебном заведении, не имея образования и опыта взаимодействия с детьми.
Детский омбудсмен республики и комиссия по делам несовершеннолетних занимаются расследованием произошедшего. В отношении сотрудников школы следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.
Глава Бурятии Алексей Цыденов уже прокомментировал ситуацию, призвав родителей учить детей уважать учителей.
