Подравшийся с подростком учитель работал в бурятской школе без педобразования

Фото: iStock/hxdbzxy

Подравшийся с учеником в раздевалке школы преподаватель устроился на работу только в этом году и, при этом, не имел педагогического образования. Подробности инцидента приводит Telegram-канал Babr Mash.



Инцидент произошёл 17 октября. Педагог после взаимных оскорблений решил «разобраться» с подростком кулаками, в результате чего сломал школьнику руку. Учителя отстранили от работы, а в школе организовали проверку.

Выяснилось, что мужчина работал в учебном заведении, не имея образования и опыта взаимодействия с детьми.

Детский омбудсмен республики и комиссия по делам несовершеннолетних занимаются расследованием произошедшего. В отношении сотрудников школы следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уже прокомментировал ситуацию, призвав родителей учить детей уважать учителей.

Анастасия Чинкова

