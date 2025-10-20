Россиянин изрезал лица спящих на лавочке мужчин и поплатился

20 октября 2025, 12:24

Парень из Екатеринбурга получил 17 лет за убийство спящего на лавочке мужчины

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

22-летнего жителя Екатеринбурга приговорили к 17 годам колонии строгого режима за нападение на спящих на лавочке людей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.