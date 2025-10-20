Россиянин изрезал лица спящих на лавочке мужчин и поплатился
22-летнего жителя Екатеринбурга приговорили к 17 годам колонии строгого режима за нападение на спящих на лавочке людей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным ведомства, все произошло 3 апреля в центре города. В тот день пьяный парень возвращался домой из бара. Он проходил по аллее на перекрестке проспекта Ленина и улицы Бажова.
Там на скамье спали двое мужчин. Молодой человек подумал, что они бездомные, и набросился на них. Он жестоко избил своих жертв и изрезал их лица ножом. К несчастью, одного из пострадавших спасти не смогли.
Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина в черном преследовал молодую девушку и жестоко избил ее после того, как она отказалась с ним знакомиться.
Читайте также: