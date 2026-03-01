Подрыв автомобиля с бизнесменом во Фрязино кончился СИЗО для фигуранта

01 марта 2026, 12:37

Суд Подмосковья арестовал до 10 апреля фигуранта после подрыва авто во Фрязино

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Щелковский городской суд Московской области арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля с предпринимателем во Фрязино. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.





По данным следствия, в начале февраля на железнодорожном переезде в машине, где находился бизнесмен, взорвалось самодельное устройство. Пострадавший получил осколочное ранение ноги.





«Суд избрал Молчан меру пресечения в виде заключения под стражу до 10.04.2026», — говорится в материале.