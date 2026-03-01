Подрыв автомобиля с бизнесменом во Фрязино кончился СИЗО для фигуранта
Суд Подмосковья арестовал до 10 апреля фигуранта после подрыва авто во Фрязино
Щелковский городской суд Московской области арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля с предпринимателем во Фрязино. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным следствия, в начале февраля на железнодорожном переезде в машине, где находился бизнесмен, взорвалось самодельное устройство. Пострадавший получил осколочное ранение ноги.
«Суд избрал Молчан меру пресечения в виде заключения под стражу до 10.04.2026», — говорится в материале.
Подозреваемого задержали на вокзале в Ростове-на-Дону. Как сообщали подмосковные управления СК и МВД, 61-летний мужчина в ночь накануне взрыва прикрепил к днищу автомобиля бомбу, а до этого проколол колёса. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что конфликт мог возникнуть из-за земельного участка — потерпевший купил землю по соседству с подозреваемым.