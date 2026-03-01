Названо число пострадавших при стрельбе на концерте в США
Девять человек пострадали при стрельбе на концерте в США
По меньшей мере девять человек пострадали при стрельбе на концерте на востоке США. Об этом сообщает местный телеканал FOX19.
По его данным, инцидент произошел ночью воскресенья в квартале по Келлог-авеню в городе Цинцинати, штат Огайо. Известно, что огонь по людям открыли неизвестные.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Другие подробности пока неизвестны.
Ранее сообщалось о стрельбе во время праздничного парада в штате Луизиана, в результате которой пострадали шесть человек, включая ребенка.
Читайте также: