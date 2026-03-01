Достижения.рф

Названо число пострадавших при стрельбе на концерте в США

Девять человек пострадали при стрельбе на концерте в США
Фото: iStock/TheaDesign

По меньшей мере девять человек пострадали при стрельбе на концерте на востоке США. Об этом сообщает местный телеканал FOX19.



По его данным, инцидент произошел ночью воскресенья в квартале по Келлог-авеню в городе Цинцинати, штат Огайо. Известно, что огонь по людям открыли неизвестные.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось о стрельбе во время праздничного парада в штате Луизиана, в результате которой пострадали шесть человек, включая ребенка.

Читайте также:

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0