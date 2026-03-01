Россиянка сделала блефаропластику и чуть не ослепла
43-летняя жительница Новосибирска едва не ослепла на левый глаз после неудачной пластики. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на слова самой пострадавшей.
Женщина хотела избавиться от мешков под глазами. Весной 2025 года она обратилась в частную клинику за подтяжкой нижних век. Однако хирург убедил ее сделать круговую блефаропластику за 249 тысяч рублей. Операцию провели 25 апреля под местной анестезией. Пациентка почувствовала сильную боль и закричала, но врач не придала этому значения.
На следующий день ее выписали, однако боль только усиливалась. Спустя еще три дня нижнее веко воспалилось, а затем опух весь глаз и левая половина лица. 3 мая швы сняли, но состояние не улучшилось. Оказалось, что внутри остался кусочек хирургической ткани.
Сибирячка заподозрила абсцесс нижнего века и уговорила врача провести операцию. После вмешательства веко осталось «искривленным, вывернутым и смещенным вниз» — оно перестало касаться глазного яблока.
В сентябре в федеральном медцентре у пациентки диагностировали блефарит левого века, гиперплазию ретинального эпителия и дегенерации. Невролог выявил нейропатию лицевого нерва с парезом мышцы левого глаза. Зрение снизилось, а веко провалилось.
Исправить ситуацию попытался другой хирург, Василий Атаманов. 23 октября он с командой провел реконструкцию левого века. Реабилитация заняла два месяца, но глаз навсегда остался асимметричным. Пострадавшая перешла на удаленку, вынуждена носить солнечные очки и использовать много косметики, проходить обследования и тратить деньги на процедуры.
Клиника отказалась компенсировать ущерб, а первый хирург не признала вину. Женщина подала иск в суд, требуя три миллиона рублей моральной компенсации, а также 623 тысячи рублей за убытки, неустойку и дальнейшее лечение.
