Росавиация: временные ограничения действуют в аэропорту Краснодара
В аэропорту Краснодара («Пашковский») ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве уточнили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов. На текущий момент вылеты и прилеты не выполняются.
Ранее, 28 февраля, аналогичные ограничения вводились в аэропорту Калуги — также по соображениям безопасности. Другие причины введения ограничений в Краснодаре и сроки возобновления работы аэропорта не уточняются.
Перед этим российские авиакомпании начали облетать Иран и Израиль.
