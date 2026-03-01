Достижения.рф

Временные ограничения действуют в аэропорту Краснодара

Фото: istockphoto/Sitikka

В аэропорту Краснодара («Пашковский») ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.



В ведомстве уточнили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов. На текущий момент вылеты и прилеты не выполняются.

Ранее, 28 февраля, аналогичные ограничения вводились в аэропорту Калуги — также по соображениям безопасности. Другие причины введения ограничений в Краснодаре и сроки возобновления работы аэропорта не уточняются.

Перед этим российские авиакомпании начали облетать Иран и Израиль.

