Подрыв автомобиля в Мексике могли организовать американские спецслужбы
Внезапный взрыв автомобиля на дороге в Мексике оказался спецоперацией Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщил телеканал CNN.
Инцидент произошел средь бела дня на оживленной трассе неподалеку от столицы страны. По предварительной информации, в результате взрыва погиб предполагаемый участник картеля Синалоа Франсиско Бельтран, известный под прозвищем «Эль Пайин».
Как утверждают источники телеканала, взрывное устройство заранее разместили в автомобиле жертвы. Этот эпизод может быть частью масштабной тайной кампании ЦРУ против мексиканских наркокартелей.
Деятельность ЦРУ в рамках этой деятельности не ограничивается передачей разведданных. Она может включать и прямое участие в операциях по ликвидации членов преступных группировок, пишет автор статьи.
